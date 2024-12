Juanfran Serrano da el aldabonazo

El PSOE de Jaén ha dado el aldabonazo al recuperar para su partido la primera alcaldía de una capital andaluza. En el mapa azul de las gaviotas ya hay un punto rojo. Mediante un acuerdo firmado por María Jesús Montero y Juan Francisco Serrano y los concejales de Jaén Merece Más, este partido provincialista devolverá el bastón de mando al socialista Agustín González gracias a una moción de censura contra el popular Julio Millán. Jaén se apunta el tanto a una semana de que en la misma ciudad se celebre el Comité Director del PSOE de Andalucía, donde se abrirá la carrera por la secretaría general. Juan Espadas resiste, pero Juan Francisco Serrano y María Jesús Montero ejecutan.

"Mejor carta de presentación, imposible", responde un diputado socialista a si la recuperación de la Alcaldía de Jaén beneficiará al jiennense Juan Francisco Serrano en su carrera por el liderazgo del PSOE andaluz, porque eso se da por seguro: cuando se abra el calendario de primarias, se presentará. Espadas no se amilana, al día de hoy el secretario general del PSOE-A asegura que presentará batalla, cree que los riesgos que asume su partido con el cambio son enormes y que ni Ferraz ni Sánchez le pedirán que se retire.

La moción de censura de Jaén es obra de Serrano, lleva meses detrás de ella, y de una nueva generación de socialistas jiennenses. Montero, ministra de Hacienda, ha sido la que ha llevado los panes, un plan de saneamiento de la deuda municipal, que no una condonación, para aliviar de cargas al Ayuntamiento.

¿Y si Ferraz ya ha hablado?

El PSOE de Andalucía es al día de hoy un gran tablero de ajedrez, donde pocos quieren mover las primeras fichas. Espadas se empodera, sostiene que "no sería lógico" que Ferraz señalase a un candidato y la dirección federal, en efecto, teme que Juan Francisco Serrano, que es miembro de la Ejecutiva, cargue con esa etiqueta. Los espadistas, los pocos que hay, lo ven como un "Felipe Sicilia 2", el ex diputado jiennense que se atrevió a plantar cara a Susana Díaz con el apoyo de parte de la dirección federal, pero después tuvo que dar marcha atrás porque carecía de apoyos en su propia provincia.

Si Serrano no diese ese paso, tendrían que ser sólo los susanistas o los militantes de Luis Ángel Hierro quienes presentasen una alternativa. Espadas juega a eso, pero el resto de los críticos, que son corales por su distinta procedencia y mayoritarios en varias provincias, esperan a que sea María Jesús Montero o el mismo Pedro Sánchez quien convenza a al actual secretario general a que dé el paso al lado.

Sin embargo, lo que va tomando cuerpo es la tesis de que Ferraz ya ha hablado, ya se ha pronunciado al no apoyar de modo expreso a Espadas y hasta es posible que la relación termine en ruptura si el sevillano sigue sin darse por aludido.

La candidatura de Serrano va hacia delante. Así lo han explicado varias fuentes con las que ha hablado este medio. "No hay vuelta atrás, pero se prefiere la prudencia, el viernes 20 es el Comité Director en Jaén y a partir de ahí tenemos dos semanas para presentar candidatos", explica uno de estos dirigentes. Lo que además confirman todos es que nadie de la dirección federal le ha pedido aún a Espadas que se retire. Hay presiones para que sea María Jesús Montero, que es vicesecretaria general y militante andaluza, pero la reunión no se ha producido. Y puede que nunca tenga lugar.

Y es que todo este juego es tan visible que hay quien sostiene que en Ferraz ya comienza a cundir un gran enfado con Juan Espadas. Desde que le aconsejase que cambiase a su dirección regional y lo hizo pero de un modo tan confuso que no contentó a nadie, Ferraz no confía en que el secretario general vaya a rectificar su modo de dirigir el partido. Porque ése es el problema, según los consultados. No se trata de la candidatura de las elecciones autonómicas de 2026, sino de salvar al PSOE de Andalucía de un proceso acelerado de erosión.

La propia decisión de Espadas de convocar el Comité Director al mediodía del viernes 20 en Jaén ha molestado a casi todos los participantes. Este órgano del partido, el de mayor representatividad entre congresos, se suele reunir por la tarde, de modo que se garantice la asistencia de sus más de cien miembros. El secretario general de Sevilla y y presidente de la Diputación en esta provincia, Javier Fernández, ha tenido que cambiar la copa de Navidad que suele ofrecer a los medios y que ya estaba fijada para ese día por la mañana.

Juan Francisco Serrano, de 36 años, es diputado por Jaén y mano derecha del secretario de Organización, Santos Cerdán, a quien suele acompañar a sus viajes a Ginebra y Bruselas para reunirse con Puigdemont. En estos momentos, está en el nivel más alto del partido por cargo y por responsabilidad. Con dos hijos pequeños, está casado con una diputada navarra, Adriana Maldonado.

Serrano cuenta con el apoyo de los "neocríticos", aquellos que en su día respaldaron a Espadas frente a Susana Díaz, y con el de los propios susanistas, que esperan que la nueva Ejecutiva sí dé espacio a todas las sensibilidades. Es lo que llaman "un partido de banda ancha". Luis Ángel Hierro, que es minoritario pero tiene más presencia en Jaén, no apoyaría al candidato Serrano, aunque otras fuentes aseguran que estaría dispuesto a hablar si le hacen hueco en la dirección.

Una vez que se celebre el Comité Director de Jaén, los socialistas tienen hasta el 7 y 10 de enero para presentar las precandidaturas. El 1 de febrero se celebrarían las primarias, y el 15º Congreso Regional tendría lugar en Armilla el 22 y el 23 de febrero.