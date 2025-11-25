Juanma Moreno alerta de la violencia machista entre los jóvenes: "Tenemos que estar en guardia"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha alertado este martes, con motivo del 25N, día mundial para la erradicación de la violencia machista, de que aunque "cambia de forma, sigue siendo violencia", y que esta sigue presente ahora entre los jóvenes, con medios más nuevos como es el caso de la ciberviolencia de género.

"La violencia de género cambia de forma, pero sigue siendo violencia. Y la gente joven tiene que mantenerse a salvo de esa terrible barbaridad. Lo tiene que hacer con ayuda de todos, pero sobre todo con su propia determinación de no formar parte nunca de ella", ha recalcado durante el acto institucional con motivo del 25N.

Moreno ha presidido a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, la celebración institucional con motivo del 25 N, junto a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y representantes parlamentarios de todos los partidos y miembros de la judicatura y agentes sociales.

La violencia machista es "un afán primitivo de propiedad" sobre las mujeres que conduce a abusar de ellas, a denigrarlas y despojarlas de su más mínima dignidad y muchas veces incluso de su vida, según ha explicado Moreno, quien ha expresado que "ojalá pudiéramos decir, dentro de lo malo, que la violencia de género es cosa de una generación ya mayor y que se superará de forma natural con el paso de los años".

Pero ha avisado de que "en absoluto" es así porque se ven en la actualidad "casos terribles de humillación, de maltrato y aniquilación mental, moral y física de las mujeres entre los más jóvenes" y todo ello con los medios más nuevos, como es el caso de la ciberviolencia de género.

"Todos muy en guardia"

Moreno ha abogado por estar "todos muy en guardia", no solo las administraciones públicas, sino también las familias y toda la sociedad porque en la violencia de género "no cuenta la edad ni siquiera el nivel socioeconómico" y no poder aislarla "la hace a mucho más terrible de lo que es"

Ha citado a Catalina, la primera andaluza asesinada en 2025 -el 8 de febrero- y a Zara, la última, asesinada en Moguer (Huelva) el 12 de noviembre, a falta de confirmarse el suceso de Rincón de la Victoria (Málaga), y entre ellas otras nueve mujeres que murieron a manos de "quienes tenían que haberlas amado y potegido".

Lucha diaria contra la violencia machista

Tras asegurar que la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres es "todos los días", Moreno ha aclarado que la violencia de género "no es amor ni pasión, es una aberración salvaje que nada tiene que ver con los sentimientos sino con la brutalidad y con la maldad".

"La violencia de género cambia de forma, pero sigue siendo violencia. Y la gente joven tiene que mantenerse a salvo de esa terrible barbaridad. Lo tiene que hacer con ayuda de todos, pero sobre todo con su propia determinación de no formar parte nunca de ella", ha recalcado el presidente andaluz.

El gran error de hacer como si no pasara nada puede llegar a ser "tan peligroso" como la propia violencia porque contribuye a extenderla y a que quede impune y mirar hacia otro lado es "ser cómplice" de la violencia de género, ha destacado Moreno, quien ha advertido de que esto va de "defensa de la libertad, la dignidad y la integridad".

Ha apostado por poner a funcionar todos los mecanismos de prevención y protección de la administración pública contra la violencia de género sin que se permitan errores y negligencias porque no se puede fallar a las víctimas.

La violencia machista nace "en los prejuicios, en el ego, en la falta del más elemental elemento de humanidad porque empieza a considerar a las mujeres como una propiedad, una mercancía o un objeto, según Moreno, quien ha añadido que "no cederemos jamás" hasta que llegue el día de que ninguna mujer sufra agresión por el hecho de serlo.

En el acto se realizó una "performance" de un grupo de jóvenes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga que hablaban de la necesidad de sobrevivir a toda tipología de violencia machista y de estar "unidos" contra esta lacra.

Por su parte, Loles López ha dicho que todas las formas de violencia "desgraciadamente a los tiempos" y la violencia de género busca nuevas formas "para seguir perpetuándose", y de ahí la campaña institucional de la Junta de Andalucía 'No Niegues, No Normalices, No Disculpes', que contrapone la violencia más evidente con otras que pueden pasar inadvertidas y son la misma violencia.

"Dos caras, sin duda alguna, de una misma moneda, muy pero muy dolorosa", ha apuntado López, quien ha añadido que los grandes cambios sociales se forjan desde la educación en igualdad "desde edades tempranas", que supone una herramienta "muy poderosa para eliminar la violencia machista".