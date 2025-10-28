Juanma Moreno cambia la estrategia del PP en la crisis de los cribados

Rectificación, cambio en la estrategia, reparto de papeles... Probablemente todas las opciones son válidas porque lo importante es el objetivo político. Hay que recuperar los puentes con la asociación Amama, la que denunció los errores en los cribados del cáncer de mama y que ahora está liderando toda la movilización en favor de la sanidad pública en Andalucía. El Gobierno andaluz no quiere convertir a la presidenta de esa asociación de mujeres (con cáncer de mama, no se olvide) en una nueva Spiriman, el médico que lideró las protestas sanitarias que se llevaron por delante el Gobierno de Susana Díaz. Por cierto, con apoyo político también en aquel caso. El propósito es, también, achicar el espacio a los grupos de la oposición que no paran de situarse al lado de estas mujeres.

Las circunstancias son completamente diferentes pero la alerta es evidente. Este lunes desde la tribuna de la Universidad de Almería, Juanma Moreno no se refería en ningún momento a la crisis de los cribados si bien sus palabras tenían claramente una doble intención llamando a la templanza. “España necesita de una nueva reconciliación. Volver a escucharnos todos”, decía al tiempo que pedía “dejar a un lado los sectarismos, respetarnos y hacer por entendernos de verdad”. En este sentido, Juanma Moreno defendía el papel de Andalucía en este modelo de convivencia en todo el país “sin gritos. Con serenidad, diálogo y moderación”.

Y en ese contexto rectificaba a su portavoz parlamentario con una sonrisa en los labios. Tras pedir más “diálogo” y “huir del sectarismo” en clara referencia a la crisis sanitaria, Moreno corregía las palabras de su portavoz parlamentario, Toni Martín, quien había calificado la manifestación del domingo para protestar por los errores en el cribado del cáncer de mama como “un fracaso absoluto”. “Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente”, era la respuesta del presidente andaluz que iba más allá, “es un éxito”, apostillaba.

La mano de Sanz, "disponible 24 horas"

La actitud del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias lo decía todo. Antonio Sanz mostraba su “respeto, apoyo y cariño” hacia las mujeres participantes en la manifestación del domingo. El consejero insistió en su “voluntad de diálogo” con todas las asociaciones de mujeres afectadas por el cáncer de mama y anunció que espera mantener próximamente nuevas reuniones con ellas. “Mi respuesta es de ofrecimiento, de mano tendida y de diálogo humilde. La experiencia y la interlocución de las asociaciones son fundamentales para mejorar los procesos y avanzar en el futuro”, señaló. “Estoy disponible las 24 horas del día para reunirme con todas ellas. Su papel es esencial para perfeccionar el sistema”.