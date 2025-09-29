Juanma Moreno cita a Schwarzenegger: "Hay una división social de consecuencias imprevisibles"

Ni un logo del PP y con el presidente de la Junta haciendo las preguntas. Así ha sido el foro "Oportunidades de futuro" organizado este lunes por el PP andaluz dentro de la preparación de su 17 Congreso Regional y que ha concluido con Juanma Moreno citando a Arnold Schwarzenegger con el que ha coincidido en la Comic-Con de Málaga que se ha celebrado este fin de semana. "Oía a Schwarzeneggener diciendo que en Estados Unidos había un problema muy serio porque los republicanos odiaban a los demócratas y no se hablaban y los demócratas odiaban a los republicanos y tampoco se hablaban, porque se habían roto todos los puentes y que el país caminaba hacia una división de consecuencias imprevisibles", decía en la intervención final de este encuentro. "Y eso me lleva a la impresión de que en Occidente caminamos hacia una división que siempre nos llevan a un mismo sitio, que es un conflicto civil, social o cultural".

Una reflexión que le ha servido para expresar que su deseo y su trabajo pasan por que Andalucía sea capaz de buscar "puntos de encuentro" pese a las discrepancias si bien ha lamentado que la sociedad española está cada vez "más polarizada, conformada en bandos en detrimento de la pluralidad y la diversidad". "Tienes que alinearte en uno de los dos bandos, se está perdiendo esos matices que hacen a una sociedad rica. Si no opinas como yo eres un facha o no sé qué, si no opinas como yo eres un rojo o no sé cuánto, y todo es etiquetable". A pesar de este análisis, el presidente de la Junta, "yo soy optimista porque soy andaluz", ha afirmado que las sociedades llegan más rápido y más lejos cuando todos caminan juntos.

Las palabras de Moreno han sido el cierre a las intervenciones de cinco invitados, Mariola Valladares, directora del Hotel Miramar de Málaga, que ha hablado de la situación del turismo y a la que Moreno ha preguntado sobre la subida del precio de los hoteles; Miguel López Armenteros, director del IES Politécnico Hermenegildo Lanz, referente en FP dual; José Carlos Ruiz, filósofo y divulgador con quien ha debatido sobre el furuto y los mensajes negativos que se envían a los jóvenes; María Ángeles Martín Prat, catedrática de Areonáutica de Sevilla y quien ha pedido que se pongan en marcha mecanismos eficientes para que las pymes puedan tener garantía de continuidad y facilidades para crecer; y Violeta Ferrer, gestora cultural experta en Música con quien ha conversado sobre la necesidad de este sector de marcharse fuera de Andalucía para desarrollarse profesionalmente.

El encuentro se ha desarrollado con la presencia de más de quinientas personas que se han inscrito en la web del PP para asistir a este debate y entre las que se encontraban empresarios, presidentes de colegios profesionales, referentes en el mundo de la Cultura como Pepe Cobo, representantes de asociaciones de mujeres, "gracias a todos por venir, sobre todo porque muchos no sois simpatizantes y ni siquiera votantes", les ha dicho su anfitrión.