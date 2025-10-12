Juanma Moreno no cree posible un pacto con Vox tras las elecciones

El presidente andaluz, Juanma Moreno, no cree que el escándalo por los cribados de cáncer de mama haya beneficiado al PSOE sino en todo caso a Vox, partido con el que no cree posible un pacto después de la celebración de las elecciones andaluzas en el caso de que el PP no repita la mayoría absoluta en el Parlamento. En ese caso, ante la posibilidad de una mayoría insuficiente y una posible dependencia del apoyo de Vox, Moreno no descarta volver a llamar a los ciudadanos a las urnas.

En una conversación informal con los periodistas durante la recepción ofrecida este domingo por los Reyes en el Palacio Real, Moreno ha defendido su gestión en la crisis de los cribados y ha reivindicado que su Gobierno ha asumido responsabilidades y ha confiado que para finales de noviembre se haya acabado con las llamadas y las pruebas a los afectados.

En términos electorales, más allá de los problemas meramente sanitarios, Moreno cree que lo ocurrido no se ha traducido en pérdidas en intención de voto para el PP en Andalucía, donde deben celebrarse las elecciones antes de junio, salvo que haya un adelanto electoral, una opción que por ahora Moreno descarta, ya que cree que podría perjudicarlo más que beneficiarlo.

Según el presidente de la Junta de Andalucía, informa Europa Press en una nota, los socialistas han podido arañado uno o dos diputados, como mucho, hay tiempo de recuperar, pero que la candidata socialista, la vicepresidenta primera María Jesús Montero, está "muy desgastada".

En opinión del presidente del Gobierno andaluz, cada vez que hay "bronca", quien sale beneficiado es Vox, que empieza a tener una cierta transversalidad. El presidente de la Junta ha reconocido que la relación con los de Santiago Abascal es "malísima" y que estos claramente están decididos a superar en votos al PP.

Moreno ha terminado admitiendo que su partido, el PP, podría perder la mayoría absoluta en Andalucía y ha dejado claro que no es posible pactar con Vox, advirtiendo que si hay que ir a otras elecciones pues se irá.