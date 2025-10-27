Juanma Moreno pide "una nueva reconciliación" y dejar a un lado "los sectarismos"

Las palabras del presidente andaluz han sido perfectamente descriptivas; ha pedido "moderación", "reconciliación" y "huir del sectarismo" en un acto en la Universidad de Almería celebrado este lunes. Moreno ha pronunciado un discurso ensalzando los valores de andalucismo ante la presencia de Alejandro Rojas-Marcos y en un acto organizado para anunciar que la Universidad de Almería acogerá una Cátedra de la Historia del Andalucismo orientada a consolidar, estudiar y difundir el movimiento andalucista contemporáneo y su papel en la construcción de la autonomía andaluza.

El presidente andaluz no se ha referido en ningún momento a la crisis de los cribados si bien sus palabras tenían claramente una doble intención llamando a la templanza. "España necesita de una nueva reconciliación. Volver a escucharnos todos", ha dicho al tiempo que ha pedido "dejar a un lado los sectarismos, respetarnos y hacer por entendernos de verdad", ha dicho durante su intervención. En este sentido, Juanma Moreno ha defendido el papel de Andalucía en este modelo de convivencia en todo el país "sin gritos. Con serenidad, diálogo y moderación". Unas virtudes que ha atribuido al pueblo andaluz "y que no es labor del Gobierno". Por cierto que había convocada una manifestación de censura a Moreno y a favor de la sanidad pública que ha logrado congregar a unas cincuenta personas.

El andalucismo

El presidente andaluz ha inaugurado las jornadas que conmemoran el 60 aniversario de la Segunda Generación Andalucista, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería, en un acto en el que el rector, José Céspedes, ha detallado que la nueva cátedra se va a articular en colaboración con la Fundación Alejandro Rojas-Marcos y el Ayuntamiento de Almería.

La colaboración de esta universidad con la fundación del líder andalucista lleva 13 años en vigor ya que la institución académica custodia los fondos documentales del andalucismo vinculados a la Fundación Alejandro Rojas Marcos, compuesta por más de 30.000 documentos digitalizados que permiten poner a disposición del estudio académico documentación primaria que explica la evolución política y social del andalucismo durante la segunda mitad del siglo XX. Rojas-Marcos ha vinculado además la nueva cátedra al objetivo más amplio de recuperar y estudiar las expresiones culturales propias de Andalucía y ha anunciado que se está avanzando en una cátedra dedicada específicamente al habla andaluza que contará también con la participación de la Universidad de Almería y el Ayuntamiento.

Juanma Moreno ha defendido el papel histórico de Rojas-Marcos, "nada de lo que hoy estamos viviendo hoy aquí sería posible, lo digo, sin que él impulsara, proyectara y además estuviera encima", así como la actualidad de esta tradición, hoy, ya sin sigla, sigue vivo un nuevo andalucismo que defendemos desde todas las filas, ámbitos e instituciones", sustentado en la concordia, la pluralidad interna y la búsqueda de consensos.