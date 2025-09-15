Juanma Moreno refuerza a Carolina España y a la alcaldesa de Huelva para el Congreso Regional que celebrará en Sevilla

Recién llegado de la Junta Directiva Nacional de Madrid y con un discurso político lleno de dobles intenciones, Juanma Moreno ha convocado oficialmente este lunes el 17 Congreso Regional del PP andaluz que se celebrará en Sevilla, en Fibes, los días 7, 8 y 9 de noviembre próximos. Un encuentro que refuerza políticamente a dos mujeres, la consejera de Hacienda, Carolina España, que será la encargada de coordinar la ponencia política, la más importante; y Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva que es la presidenta del Comité Organizador a pesar de que el encuentro se celebra en Sevilla y no en la capital onubense.

Moreno trata de activar con este cónclave el PP andaluz de cara a las elecciones, pero también la manera de hacer pública las "singularidades positivas" que tienen los populares andaluces. "Es más importante que nunca un proyecto político como el nuestro, centrado en las ciudades, proyectos capaces de abarcar una mayoría en torno a ellos, no desde el odio y el rencor, sino desde sumar y nunca de restar. Ese es el PP andaluz, es la gran contribución que hace el PP andaluz al PP nacional, y nos tenemos que sentir profundamente orgullosos", ha dicho en unas palabras que todos los asistentes a la Junta Directiva Autonómica han entendido perfectamente. Es el momento de marcar las distancias con otras sensibilidades dentro del partido. "Vamos a seguir el camino de la vía andaluza, nosotros tenemos una singularidad positiva como proyecto político. Trabajamos sin descanso e intentamos hacerlo siempre con serenidad, sensatez y con educación. Y no vamos a enfrentar a los ciudadanos, no vamos dividir a la sociedad, y no vamos a llevar a los ciudadanos a una tensión innecesaria". Ha dicho eso además de recordar que el PP andaluz es el más grande de todo el partido en España.

Sin apenas mentar a los socialistas, a Montero la ha llamado "la delegada del sanchismo", sólo ha afeado su estrategia de polarización. "Nunca pensé que iban a alimentar a un partido político maleducado y que está en sus antípodas ideológicas; eso es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso es más importante que nunca un proyecto político como el nuestro, centrado en las ciudades, proyectos capaces de abarcar una mayoría en torno a ellos, no desde el odio y el rencor, sino capaces de sumar y nunca de restar".

Una de las principales novedades de este congreso es que dos de las ponencias, la social y la económica, que llevan por título "Un modelo social para el futuro" y "Andalucía el progreso en marcha", estarán coordinadas por personas que no pertenecen al partido. "Queremos que la sociedad andaluza participe", ha dicho Moreno quien considera que la clave del éxito electoral del PP es la "Influencia y capilaridad; tenemos que estar pegados a la tierra. La clave no es Juanma Moreno, la clave ha sido hacer un proyecto político pegado a la realidad, a los problemas de los ciudadanos, a los anhelos y los sueños de los andaluces. Y en un diálogo permanente, poniendo la gestión por delante y buscando el entendimiento".

Cumplir las normas

El presidente de la Junta ha relacionado la convocatoria de este congreso, a la que presentará su candidatura para seguir siendo el presidente del PP andaluz entre la ovación de los cuadros y cargos populares , dentro del normal funcionamiento de su partido. "No nos saltamos las normas como hacen otros, no vulneramos los límites que nos marca el Estatuto, la Constitución y también los de nuestro partido. Hace cuatro años hicimos el congreso en Granada y ahora cuatro años después haremos el Congreso ordinario".

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, será el responsable de la ponencia de organización y está previsto que participen 2.160 compromisarios. La reunión se celebrará en el recinto de Fibes en Sevilla, instalaciones con capacidad suficiente para albergar a los compromisarios y a todos los invitados que se esperan.