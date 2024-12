Juanma Moreno a Salvador Illa: "Los andaluces queremos a Cataluña"

Juanma Moreno y Salvador Illa mantienen una relación fluida que gestaron durante la pandemia cuando el ahora presidente de la Generalitat era el ministro de Sanidad y que han continuado cultivando. En la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en Santander, ambos dirigentes se han sentado al lado siguiendo el protocolo de antigüedad de los Estatutos de Autonomía y han podido conversar. Según ha desvelado el propio Moreno ante los medios de comunicación, ha explicado la postura de Andalucía con respecto a la financiación singular que se está negociando para Cataluña.

Pero Moreno quiere centrar este debate en un asunto político y no ahondar en diferencias territoriales que, según entiende, no son reales. "Le he dicho que los andaluces queremos a Cataluña, que queremos a los catalanes porque no hay otra comunidad que tenga más vínculos históricos sociales, personales, culturales y demográficos que Cataluña y Andalucía", ha detallado. "A las pruebas me remito porque el actual presidente de la Junta es barcelonés de nacimiento. Cariño, todo. Queremos lo mejor para Cataluña y para el País Vasco pero sin menoscabo de unos a otros".

Durante su intervención en la reunión, el presidente de la Junta ha reclamado una revisión urgente del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas con el que Andalucía pierde 1.522 millones de euros al año, que suponen más de 20.000 millones desde 2009 y defiende que esta cuestión debe tratarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en igualdad de condiciones, con transparencia y lealtad institucional. “No aceptamos la bilateralidad ni la ruptura de los principios de solidaridad y de igualdad”, ha dicho.

Moreno ha afirmado que para que en España haya igualdad debe haber una revisión del sistema de financiación actual que merma las posibilidades y el futuro tanto de Andalucía como el de otras comunidades y ha abogado, hasta su modificación, por la creación de un fondo transitorio que nivele y equipare a las comunidades infrafinanciadas con la media de España. También ha pedido el cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía que recoge el reparto equitativo de los nuevos impuestos para no dar más a los territorios con más riqueza, desechar la propuesta de financiación singular para Cataluña, de la que Andalucía sería la más perjudicada, y "abandonar el maltrato sistemático a esta comunidad en cada reparto o en cada decisión que el Gobierno de España adopta".