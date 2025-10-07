La Junta de Andalucía, ante la crisis de los cribados: "Haremos todo el esfuerzo presupuestario necesario, no escatimaremos"

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, se ha mostrado este martes contundente ante la crisis provocada en el Gobierno andaluz por los retrasos en los cribados de cáncer de mama y ha afirmado que desde la Junta "no vamos a escatimar ni un solo euro para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta".

En Málaga, la titular de Hacienda ha explicado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido que se haga "todo el esfuerzo presupuestario, todo lo que esté en nuestras manos, para solucionar cuanto antes este problema". "Por lo tanto, no vamos a escatimar ni un solo euro, para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta", ha señalado a renglón seguido la titular de Hacienda, que en respuesta a los periodistas, ha dicho "no tener más detalles" en cuanto a la cuantificación económica de estos fallos, si bien ha expresado su confianza en que se puedan "arrojar más luz" sobre este asunto este próximo miércoles con motivo de la presentación de un plan de choque.

"Se ha anunciado ya un plan de choque por parte de la Consejería de Salud, que se presentará como muy tarde, mañana -este próximo miércoles, 8 de octubre, en el Consejo de Gobierno-. Estará ya presentándose ese plan de choque en cuanto a esas medidas para solucionar de forma urgente este problema y, como se ha dicho también, se ha anunciado una auditoría para que este problema, este error que jamás debería de haberse producido, pues que no vuelva a producirse nunca más", ha expuesto.