La Junta de Andalucía exige a María Jesús Montero que "deje de engañar con el cupo independentista catalán"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha instado este sábado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que "deje de engañar a los españoles" con el "cupo independentista catalán", y a que "retire el acuerdo" en el que se basa, al tiempo que ha lamentado que "todos los días se inventa algo para justificar lo injustificable".

Así lo ha aseverado el consejero andaluz de la Presidencia un día después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno se pronunciara sobre la "financiación singular" para Cataluña acordada entre el PSC y ERC en otra atención a medios en el marco del acto por el 95 aniversario de la Zona Franca de Cádiz.

Antonio Sanz ha emplazado a María Jesús Montero a que "deje de mentirnos, de inventarse historias y de excusas", y ha enfatizado que la vicepresidenta primera "solamente tiene un camino para respetar a los andaluces y al conjunto de los españoles, que es retirar el acuerdo que conlleva la propuesta del cupo independentista, del cupo catalán".

"La vicepresidenta del Gobierno", María Jesús Montero, "y el presidente Sánchez solamente tienen un camino para respetar la Constitución, la igualdad de oportunidades, la solidaridad entre todos los españoles y garantizar una financiación equilibrada para el conjunto de los españoles, que es que retire el cupo independentista, que suprima y retire los privilegios que pretende otorgarle a unas comunidades frente a otras", ha sostenido el consejero andaluz de la Presidencia.

En esa línea, Antonio Sanz ha remarcado que "el cupo independentista y la propuesta que defiende" María Jesús Montero "es perjudicial para todos, especialmente para Andalucía", y la ministra de Hacienda, cuyo origen andaluz ha recordado el consejero, "es cómplice de la mayor traición que se haya cometido contra Andalucía desde la democracia", que pretende que esta comunidad, "en lugar de ser de primera, pase a ser una comunidad de segunda o de tercera", ha advertido.

Así, el consejero ha subrayado que Andalucía, de prosperar ese "cupo", se "verá castigada por una financiación que será recortada, se ponga como se ponga" y "se invente lo que se invente" la ministra de Hacienda, según ha enfatizado Antonio Sanz, quien ha insistido así en emplazar a Montero a que "deje de ser cómplice de la mayor traición a Andalucía, que vuelva a ser andaluza".

"Creo que está demasiado obsesionada con defender a Sánchez, y ha llegado la hora de que rectifique, que dé marcha atrás en la propuesta del cupo y que no se invente más cosas", ha añadido el consejero de la Presidencia en referencia a la ministra de Hacienda, de quien ha considerado que "no puede seguir con más engaños" ni "jugando con todos los españoles".

En esa línea, Antonio Sanz ha aseverado que "la propuesta del cupo independentista no se puede justificar de ninguna de las maneras", y "no vale todo para que Sánchez siga en el sillón" de la presidencia del Gobierno. "No puede ponerse en peligro la estabilidad de todos los españoles, el equilibrio, la cohesión, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, por que Sánchez tenga que mantenerse en el poder", ha proclamado.

El consejero ha concluido así señalando que "el único camino que le queda" a Montero y Sánchez es "retirar", como el presidente de la Junta le pidió "directamente" al jefe del Ejecutivo en la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada en La Moncloa, "el cupo independentista, el cupo catalán, y que retire los privilegios de unas comunidades autónomas frente a otras". "Si no, nadie le va a quitar el sello a la señora Montero como andaluza de ser cómplice de la mayor traición de la historia a Andalucía", ha advertido Antonio Sanz.