La Junta de Andalucía ve "preocupante" el fallo de las pulseras antimaltrato y "más grave" que ministros lo "tilden de "bulo"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Loles López, ha calificado como "preocupante" la situación de las pulseras telemáticas para maltratadores, aunque a su parecer, es "mucho más grave" que "haya ministros y ministras que lo tilden de bulo". "Ese es el Gobierno que tenemos en España", ha apuntado López este martes en el Senado, en Madrid, donde ha apostillado que el Ejecutivo central actúa de forma que "si hay un problema, se ignora. Si el problema se agrava, se oculta", y finalmente si los medios de comunicación "lo sacan a la luz, lo tildan de bulo".

Asimismo, la consejera ha sostenido que "tan perjudicial es negar el daño que le están haciendo estas políticas a las mujeres como negar la existencia de la violencia de género". Así, ha insistido en que "estamos muy acostumbrados" a ver tanto al PSOE como a Vox "en este bipartidismo", y bajo su opinión, además de ser "perjudicial", no tendría que tener cabida "ni el negacionismo de unos, ni el radicalismo de otros, que utilizan a las mujeres como arma arrojadiza".

Del mismo modo, la consejera ha defendido que las mujeres "no necesitamos que nos tutelen. Ningún hombre ni ningún partido", asegurando que estas situaciones "van de libertad para pensar, para expresarte, para comportarte". "Los hombres, por el hecho de ser hombres, no son el problema. El problema es el cobarde que agreda a una mujer. Los hombres son parte de la solución y esto se construye desde la unidad de toda la sociedad", ha comentado, toda vez que ha incidido en que "tampoco hay igualdad si las mujeres, además de nuestra vida profesional, nos tendremos que encargar del cuidado de los mayores, del cuidado de los niños, del trabajo de la casa y de la carga emocional que se supone".

Tras ello, López ha concluido expresando "hemos conquistado muchos derechos", pero todavía "nos queda la revolución de lo invisible", y el PP "lo quiere construir con los hombres y desde la unidad".

Al finalizar estas declaraciones, la consejera ha intervenido en una comisión del Senado, en la que ha apostillado que "para ser feminista no hay que ser socialista", además de que "no valen los rescursos si fallan los principios".

En contexto, la Fiscalía General del Estado (FGE) alertaba el pasado miércoles de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, algo que se incluía en su Memoria correspondiente al 2024. En más detalle, Andalucía cuenta, a fecha de julio de este año, con más de 1.600 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según las estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Moreno exige "responsabilidades"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido este martes la asunción de "responsabilidades" en el Gobierno de España por su gestión del sistema de las pulseras antimaltrato en las que se han producido incidencias, y ha reclamado "toda la información, territorio por territorio" para saber qué ha sucedido.

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha dicho que en el caso andaluz, desde su Gobierno, no quiere dar ningún dato "hasta que no tengamos la certeza absoluta para no errar ni confundir", pero ha advertido que es un problema "grave". Se trata de un "fracaso" en términos de credibilidad por parte del Gobierno de España que ha generado muchos problemas y sobre todo mucho sufrimiento a muchas mujeres que se han visto absolutamente vulnerables, según Moreno, quien ha reiterado que toda la vida ha escuchado por parte del PSOE "lecciones de igualdad y de moral".

"Y hoy, y lo creo cada vez más, usa la igualdad como un instrumento electoral exclusivamente, y no pone ni la determinación, ni los recursos, ni el tiempo a favor de esa lacra que es la violencia de género", ha argumentado el presidente de la Junta de Andalucía.

Ha reiterado que los ciudadanos tienen que tener "toda la información" y ha exigido al Gobierno "toda la información, comunidad por comunidad y territorio por territorio" para saber qué es lo que ha sucedido.

Pero sobre todo, considera que "alguien debería de asumir responsabilidades en un caso tan grave como el que estamos viviendo, que ha llevado a la desesperanza, al descrédito y al sufrimiento a decenas de miles de personas, porque son familia".

Según el presidente andaluz, se trata de algo grave porque "han fallado esas pulseras", que suponen un elemento "fundamental" en la seguridad de las víctimas de violencia machista, pero ha advertido de que "lo más inquietante" es que el Gobierno de España "ha faltado a la verdad" en este asunto.

"Ha ocultado la verdad durante un tiempo en vez de reconocer el error", ha subrayado Moreno, quien ha reiterado que la "grave" situación tiene que llevar a una toma de decisiones por parte del Gobierno de España "y que algunos asuman sus responsabilidades" ante lo ocurrido.

Moreno ha destacado que "no se puede estar todos los días dándose golpes en el pecho diciendo que ellos son los representantes máximos en la defensa de las mujeres y de la igualdad de las mujeres y después tener leyes como la del 'Sí es sí' y tener después este fracaso".