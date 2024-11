La Junta ofrece a las empresas 2.500 hectáreas de monte público para compensar sus emisiones de carbono

Si la primera jornada de en la Cumbre del Clima (COP 29), que se está celebrando en Azerbaiyán el presidente de la Junta se centró en el agua, en esta segunda jornada se ha dedicado a los proyectos de compensación de las emisiones de carbono que realizan las empresas por su actividad económica. Y lo ha hecho tratando de lanzar un "mensaje de futuro y esperanza" frente a las "sombras" y el "pesimismo" que se trasladan también en foros como esta reunión de la ONU en la que está participando. "En los últimos cinco años he podido comprobar cómo cada vez más organizaciones, ayuntamientos y empresas y fundaciones privadas unen sus fuerzas y suman esfuerzos para conseguir el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a ellos", ha dicho.

Y para ello ha ofrecido a las empresas 2.500 hectáreas de monte público repartidas por toda Andalucía en las que plantar hasta 1,5 millones de árboles que sirvan para compensar las emisiones de carbono, un proyecto a largo plazo ya que el presidente ha previsto esta inmensa plantación de árboles para los próximos 30 años. Según las cuentas de la Junta, estos nuevos árboles absorberán 300.000 toneladas de CO2, lo que supone el equivalente a las emisiones de 220.000 kilómetros diarios de coches de gasolina.

Durante su intervención en el encuentro 'Acción Climática Multigobernanza: Cooperación Regional para la Administración Local y el Sector Privado', el jefe del Ejecutivo andaluz ha defendido que "las empresas privadas deben compensar el CO2 que emiten por su actividad". "Necesitamos grandes aliados en esta batalla, en el desarrollo de iniciativas que tienen que ser innovadoras tanto en el medio forestal como en el medio marino", ha añadido Moreno, que ha destacado la colaboración que ya desarrollan en este sentido empresas como Iberostar, Navantia, Mueve o Eulen como "grandes aliadas" en la lucha contra el cambio climático.

Moreno, que ha participado en este encuentro como vicepresidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea, ha incidido en que la lucha contra el cambio climático es una "batalla global, que no entiende de fronteras territoriales, sociales o políticas y ni debe de entender de fronteras personales". "Aunque no lo parezca seguimos avanzando, no al ritmo que nos gustaría, pero cada paso que damos es un paso más para un futuro mejor para la humanidad y para nuestro planeta. El esfuerzo tiene que ser de toda la sociedad, porque el problema no va de ideologías ni entiende de fronteras".

Así, ha destacado la responsabilidad que tienen las regiones en la acción climática apelándolas a ser "copartícipes" con el sector privado para desarrollar acciones que reviertan también en el diseño de ciudades sostenibles, y convertirlas en espacios más resilientes frente al calentamiento global. Y ha señalado la necesidad de que se lleven a cabo "nuevas políticas urbanísticas con inversiones productivas" en consonancia con los objetivos de reducción de emisiones para dar respuestas a una ciudadanía que, a día de hoy, muestra "un gran compromiso" con las prácticas sostenibles; tanto en el reciclaje, como en el uso de energías renovables y con nuevas formas de movilidad.