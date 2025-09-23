La Junta se posiciona en el Senado frente a Vox y PSOE en la violencia de género

La consejera de Igualdad, Loles López, ha tenido para todos en la Cámara Alta donde se debatía sobre el incremento de las agresiones sexuales en España y los problemas que persisten sobre la violencia de género. Y todo en un contexto de polémica por el fallo de las pulseras antimaltrato que ha levantado una importante alarma social, además de una importante alarma política. Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, Loles López ha sido contundente, "frente a la violencia de género, tan perjudicial es el negacionismo de unos como la radicalidad de otros", en referencia a Vox y al PSOE, respectivamente, si bien no los ha citado expresamente.

"El negacionismo de la violencia de género es un arma en el puño de un maltratador. La violencia de género existe, está ahí. Y también hago mención a la violencia vicaria que es enterrar en vida a una madre", ha dicho durante su intervención en el atril del Senado. La consejera andaluza ha alertado también de que la violencia de género se produce cada vez a edades más tempranas y ha puesto especial hincapié en la ciberviolencia. Según ha asegurado, "fue un acierto que se metiese como un nuevo tipo de agresión en el renovado Pacto de Estado" y ha apelado a la importancia de la Educación.

"El agresor que mata antes fue niño y adolescente; la Educación es la herramienta más potente que tenemos para luchar contra esta lacra", ha insistido. "El negacionismo es un arma letal pero tamibén lo es negar las consecuencias de la ley del sólo sí es sí, negar las consecuencias de los errores en las pulseras, o negar las consecuencias de del recorte del plan Corresponsables. Ni negacionismo ni radicalismo", ha afirmado antes de asegurar que su planteamiento pasa por la "unidad". Y en este sentido ha censurado directamente al PSOE. "Nadie está en la potestad de ir repartiendo carnés de quién es más feminista o quién es menos feminista; y lo digo muy claro, para ser feminista no hay que ser socialista, hay que se libre".

Más recursos

La consejera de Igualdad de la Junta también se ha referido a la falta de recursos económicos para poner en marcha las medidas de protección de las víctimas de malos tratos. "Hacen falta más recursos. Por supuesto. Los recursos son necesarios pero lo que no pueden fallar son los principios; la esencia de la igualdad se llama libertad", ha dicho. Asimismo, Loles López se ha mostrado muy crítica con el PSOE, "si se niega lo evidente o lo que se pretende es tutelar a las mujeres, nunca conseguiremos erradicar esta lacra. Las mujeres no necesitamos que nos tutelen ni las personas ni los partidos. Dedíquense a tutelar a algunos hombres de sus partidos y nos harán un favor a las mujeres porque la violencia de género es la mayor muestra de desigualdad".