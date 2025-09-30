La Junta publica un catálogo con los suelos disponibles para levantar 41.000 viviendas a precio asequible

Es un proyecto ambicioso que ha tardado varios meses en salir a la luz. Y, en realidad, no es más que una "ordenación" del suelo público, privado y dotacional disponible para levantar viviendas a precio asequible, una herramienta con la que la Junta pretende impulsar la construcción de promociones en Andalucía. Exactamente de 40.937 viviendas protegidas en trece municipios con más de cien mil habitantes: Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, Marbella, Roquetas de Mar y Sevilla.

“Sabíamos que el suelo existía y únicamente faltaba visibilizarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición con criterios claros y transparencia”, ha manifestado la consejera de Fomento y Vivienda Rocío Díaz en su intervención en una jornada de presentación de la bolsa en la que han asistido y también participado promotores, colegios profesionales y agentes sociales y económicos. Asimismo, ha explicado que lo esencial de esta bolsa de suelo para vivienda asequible es que “no solo es el resultado de meses de trabajo técnico; sino el punto de partida para cambiar, de forma real, el acceso a una vivienda en Andalucía”.

En este inventario se recopilan todas las parcelas disponibles para construir viviendas y se identifican 659 parcelas con capacidad para para 40.937 viviendas protegidas y una superficie de casi un millón y medio de metros cuadrados (1.482.074). Estas parcelas se pueden identificar en la web elaborada por técnicos de la consejería y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a través de un mapa con leyendas en cada suelo. Se distinguen las parcelas de uso residencial, con capacidad para más de 32.800 viviendas, con un incremento previsto en el número de viviendas del 15,07% . También hay recopiladas parcelas para 6.796 viviendas que se levantarían en suelos dotacionales y otras para 1.319 en suelos terciarios. Unos suelos que, gracias al Decreto-ley de medidas urgentes, se podrán utilizar también para vivienda protegida.

Suelos disponibles para hacer viviendas. Fuente: Junta de Andalucía / Departamento de Infografía

Esto significa que la Junta ha identificado, y pretende desarrollar con colaboración público-privada, colaboración entre administraciones, promotores privados o promotores públicos un total de 32.822 viviendas a precio asequible construidas en suelo residencial, y otras 8.115 en suelos que hasta ahora eran terciarios o dotacionales y que serían viviendas protegidas. Hay que tener en cuenta que estas últimas están blindadas como viviendas protegidas y no podrán salir a la venta al mercado libre, sino siempre con precios tasados. La normativa autonómica permite el cambio de uso del suelo destinado a construcción de equipamientos, siempre que no sean para servicios sanitarios o educativos, pero a cambio estos pisos deben estar siempre en el mercado de las viviendas protegidas.

Por municipios, se han localizado parcelas para 1.558 viviendas en Almería, 1.065 en Roquetas de Mar, 252 en Cádiz, 486 en Algeciras, 1.888 en Jerez de la Frontera, 4.225 en Córdoba; 6.314 en Granada, 1.633 en Huelva, 569 en Jaén, 8511 en Málaga, 172 en Marbella, 7.469 en Sevilla y 6.805 en Dos Hermanas.

Detalle por provincias ALMERÍA • Almería: 1.558 viviendas (46 parcelas, 55.547 metros cuadrados) • Roquetas de Mar: 1.065 viviendas (19 parcelas y 51.290 metros cuadrados) CÁDIZ • Cádiz: 252 viviendas (18 parcelas y 5.618 metros cuadrados) • Algeciras 486 (7 parcelas y 37.449 metros cuadrados • Jerez de la Frontera: 1.888 viviendas (32 parcelas y 85.341 metros cuadrados) CÓRDOBA • Córdoba: 4.225 viviendas (40 parcelas y 178.071 metros cuadrados) GRANADA • Granada: 6.314 viviendas (88 parcelas y 255.958 metros cuadrados) HUELVA • Huelva: 1.633 viviendas (29 parcelas y 87.159 metros cuadrados) JAÉN • Jaén: 569 viviendas (162 parcelas y 23.109 metros cuadrados) MÁLAGA • Málaga: 8.511 viviendas (125 parcelas y 327.851 metros cuadrados) • Marbella 172 viviendas (4 parcelas y 3.090 metros cuadrados) SEVILLA • Sevilla: 7.469 viviendas (63 parcelas y 209.344 metros cuadrados) • Dos Hermanas 6.805 viviendas (26 parcelas y 162.257 metros cuadrados).

Rocío Díaz ha agradecido “la colaboración y el diálogo” de todos los agentes y colectivos vinculados al sector de la vivienda por “trabajar juntos en este reto”. “Vuestra participación, vuestras aportaciones y vuestra implicación están siendo clave para dar una respuesta seria y efectiva en Andalucía a una de las primeras y más graves preocupaciones sociales”, ha añadido, recordando las reuniones mantenidas tanto para la aprobación del Decreto-ley aprobado en febrero, como en la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ya se está tramitando en el Parlamento.

La bolsa de suelo para vivienda protegida se ha presentado en una jornada que ha contado con la participación, además de la consejera, con el presidente de Fadeco, Ignacio Peinado; la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, Nuria Canivell; el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, José María Cerezo; el gerente de Emvisesa, Manuel Morillo, y la presidenta del Colegio de Arquitectura Técnica de Sevilla, Helena Ruiz. Además, han asistido el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez; el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno; y el director general de Vivienda y Regeneración Urbana, Juan Cristóbal Jurado, entre otros.