Leve alivio en las listas de espera de los quirófanos y en las citas con el especialista

Las listas de espera en los quirófanos y en las consultas con los médicos especialistas han experimentado una leve bajada el último semestre. Son los datos del conjunto de Andalucía, unas medias estadísticas que publica semestralmente el Servicio Andaluz de Salud y que dan una idea del estado de saturación de la sanidad. Después de la aplicación del plan de choque desde febrero de 2024, un programa que acumula cientos de millones de euros extraordinarios para prestaciones extraordinarias –incluidas en la sanidad privada–, bajan los pacientes que aguardan la llamada del quirófano y la cita con los especialistas en líneas generales.

El alivio de las listas de espera es leve. Los pacientes pendientes de una operación eran 207.236 el pasado 30 de junio, mientras que eran 216.769 en diciembre de 2023, la cifra justamente anterior a la adopción del llamado Plan de Garantía Sanitaria. La reducción del total de pacientes ha sido en este año y medio del 4%.

Aquel plan de choque, dotado inicialmente con 283 millones de euros, tenía como objetivo “rebajar un 60% el número de pacientes en listas de espera para una cirugía fuera de los procedimientos garantizados”. En diciembre de 2023 había 53.014 pacientes en esa lista, mientras que el pasado mes de junio había 22.940. La bajada ha sido del 57% en un año y medio. La entonces consejera de Salud, Catalina García, planteó como objetivo que esa reducción fuera del 60% fuera cierta en un año.

Las listas de espera de las consultas con el médico especialista, en el apartado de primera consulta, han bajado de los 873.266 pacientes en diciembre de 2023 a los 852.289 del pasado mes de junio. La reducción ha sido del 2% en este periodo cuyo punto inicial es el comienzo del plan de choque. En el promedio general de todas las especialidades en el conjunto de Andalucía, el tiempo de demora se ha reducido de los 143 días (4,8 meses) a los 127 días (4,2 meses).

A pesar de la leve mejoría, las listas de espera en Andalucía siguen siendo una de las críticas más extendidas entre los andaluces. Es el segundo problema más importante para los andaluces después del paro en los sucesivos sondeos demoscópicos que publica periódicamente la Fundación de Estudios Andaluces (Centra).

La Consejería de Salud y Consumo calificó de “evolución positiva” las cifras de los pacientes que engrosan las listas de espera sanitarias en una nota de prensa que remitió a los medios. Andalucía, informó ayer la administración sanitaria andaluza, ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos y el resto en centros privados. La Junta subraya que la red pública es “la principal garante de la atención quirúrgica”.