El libro de estilo de un político llamado Moreno

“Dicen que soy blandito. Sí, soy así”. Sin complejos, dejando claras sus debilidades, desvelando que tiene problemas para dormir, que hace meditación y que sigue a una psiquiatra, Juanma Moreno se presenta ante el público con su primer libro Manual de convivencia. La vía andaluza, un texto de memorias políticas que en realidad está escrito como una charla informal que permite conocer lo que hay detrás del primer presidente del PP en la Junta, como él mismo cuenta en varias ocasiones. ¿Es un legado político? Es posible, pero, sobre todo, pretende descubrir al hombre al que quedan pocos meses para volver a presentarse ante las urnas con la intención de revalidar la mayoría absoluta para seguir al frente de la Junta,“para construir una Andalucía que brille”.

Describiendo su talante co mo “afable, tranquilo y hasta dulce”, dedica varias páginas a dos coach que lo han ayudado mucho y que han fallecido, Javier Imbroda y Belén Vílchez, y asegura que “nunca habría sido presidente de la Junta” si su mujer, Manuela Villena, no hubiese estado a su lado. “Soy consciente de que cuando me animaba a dar el paso, en el fondo estaba dejando a un lado su carrera política”.

El reconocimiento a su mujer se evidencia cuando se refiere a su trabajo en Bidafarma, la cooperativa donde trabaja desde que Moreno estaba en la oposición. Y lo hace para recordar una noticia falsa en la que un medio (al que no cita) aseguraba que se la Junta le había adjudicado un contrato millonario de mascarillas. Y no soslaya el debate de actualidad, la crisis de los cribados del cáncer de mama: “Yo pude haber criticado a Susana Díaz por gestionar mal la sanidad pública pero no le atribuí ningún plan malvado para deteriorarla a conciencia que es lo que hacen en el PSOE”

Juanma Moreno publica su primer libro, 'Manual de convivencia. La vía andaluza' / M.G.

La política tranquila

Si hay una palabra que el presidente andaluz repita en las 265 páginas que tiene el libro es su definición de “política tranquila”. Hay que tener en cuenta que el libro que edita Espasa es fruto de notas, apuntes y charlas del presidente con su equipo de comunicación en el trabajo diario y que se ha redactado con la colaboración de cuatro periodistas de ese equipo.

Juanma Moreno nació en 1970 y en las páginas del libro hace honor a su generación: recuerda que creció con el programa de La Clave, de José Luis Balbín y se refiere al Libro de la Selva para defender su tesis política: “¿No les parece que todo funciona mejor con la serenidad de Mogwli que con la radicalidad de Shera Kahn?”. En este sentido, Juanma Moreno ensalza a Ciudadanos y resulta curioso leer cómo se refiere a Juan Espadas, el ex secretario general del PSOE andaluz con quien se midió en las urnas. Es el único rival socialista en activo al que se refiere, destacando por cierto los paralelismos entre las personalidades de ambos. También menciona a Susana Díaz, pero a ella con una mirada al pasado.

Sánchez y el fango

El presidente del Gobierno está más que presente en el libro. Desde el título, que es una evidente réplica al Manual de resistencia, hasta varios capítulos. Moreno trata de presentarse como alternativa en su manera de hacer política. Porque para él la via andaluza es precisamente lo contrario de la polarización que, a su juicio, extiende Pedro Sánchez. Y destacan las páginas dedicadas a Los bulos y el fango en el que compara la actitud de Sánchez “mucho antes que Pedro Sánchez se recluyera cinco días, numerosos políticos andaluces habíamos sufrido campañas de difamación”.

A pesar del tono afable y tranquilo, Moreno es duro contra Sánchez, “en los primeros Gobiernos de Sánchez está la semilla de la polarización que España vive actualmente”. Al final, Sánchez se ha convertido en un populista más que niega la realidad, como cualquier terraplanista” Y frente a eso, la vía andaluza: “El camino por el que puede transitar el centro derecha moderado,(...) que no insulta y no acepta el insulto (...) es elegante. La vía andaluza no implica vencer, sino convencer”.