Listas de espera en Andalucía: Córdoba y Sevilla, a la cabeza en pacientes que llevan más de un año esperando cirugía
Según los datos del SAS de junio de 2025, ambas provincias superan los 14.000 casos fuera de plazo; en Andalucía hay más de 160.000 personas pendientes de operación
El SAS informa de que las listas de espera quirúrgicas bajan en Andalucía en 20.319 pacientes
La lista de espera quirúrgica en Andalucía refleja de nuevo una situación preocupante, con Córdoba y Sevilla a la cabeza en número de pacientes que llevan más de un año aguardando una intervención. Los datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), correspondientes a junio de 2025, muestran que el acceso a la cirugía continúa siendo uno de los grandes retos de la sanidad pública andaluza.
En Córdoba, 5.436 pacientes superan ya los 365 días de espera, mientras que en Sevilla la cifra asciende a 8.737, lo que supone más de 14.000 personas en esta situación. Córdoba encabeza la tasa por habitante, con casi 30 pacientes en espera por cada mil, mientras que Sevilla concentra el volumen absoluto más elevado, con 46.612 personas pendientes de una intervención, casi el 20 % del total andaluz.
Demoras medias y diferencias provinciales
La demora media en Córdoba es de 182 días y en Sevilla de 156, ambas por encima de la media autonómica. Sin embargo, la provincia con mayor retraso es Almería, con 220 días de media. En contraste, Málaga (151 días) y Granada (156 días), a pesar de su alto número de pacientes en lista de espera, registran tiempos de espera inferiores.
En total, más de 160.000 andaluces aguardan una operación. Málaga y Sevilla concentran casi el 40 % de los casos. Tras ellas figuran Cádiz (29.518 pacientes) y Córdoba (22.746). Huelva es la provincia con menos pacientes en espera, 10.527, aunque con una demora media elevada (146 días).
Plazos de garantía incumplidos
El SAS recuerda que ciertas intervenciones cuentan con plazos máximos de 90, 120 o 180 días, según la prioridad clínica. Sin embargo, en Sevilla más de 4.400 pacientes con garantía superan ya los tiempos establecidos y en Córdoba son casi 3.500. Estos incumplimientos pueden tener consecuencias tanto médicas como legales, al derivar en reclamaciones o en la necesidad de recurrir a centros privados.
Desigualdad territorial
Las cifras muestran una clara desigualdad territorial: entre la provincia con menor demora (Málaga, 151 días) y la que presenta la mayor (Almería, 220 días) hay casi 70 días de diferencia, lo que supone más de dos meses adicionales de espera para un mismo procedimiento en función del lugar de residencia.
Reclamo de un plan de choque
Sindicatos y asociaciones de pacientes insisten en la urgencia de un plan de choque que incremente recursos y reduzca la demora. Entre las medidas planteadas se incluyen refuerzos de plantilla, ampliación de horarios de quirófanos y derivación de pacientes a centros privados. La Consejería de Salud trabaja en un nuevo modelo de gestión de listas de espera, aunque aún no ha concretado plazos ni presupuesto.
