Luis Ángel Hierro ve María Jesús Montero "como el mejor activo" para liderar el PSOE-A

El catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro ha entregado este sábado por la mañana en la sede regional del PSOE-A el documento de renuncia de su precandidatura a la Secretaría General de la federación socialista andaluza tras constatar que no había conseguido reunir los avales necesarios para convertirse en candidato en el plazo de una semana establecido para ello, que finalizaba a las 12,00 horas de este 18 de enero, lo que deja libre el camino para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sea proclamada ya nueva secretaria general del PSOE-A, en tanto que única aspirante a dicha responsabilidad.

Según ha informado el propio Luis Ángel Hierro en una atención a medios al acudir a la sede del PSOE-A para retirar su precandidatura, según el último recuento realizado por su equipo, habían logrado reunir al menos "2.932 avales", que no llegaban al mínimo requerido del 12 por ciento del total del censo de militantes de la federación socialista andaluza.

Por ello, según ha reiterado este sábado, "no tenía razón de ser" que, conocido con antelación que su precandidatura no iba a alcanzar el número mínimo de avales exigidos, "tuviéramos aquí a todos los compañeros contando" avales, ha comentado, al tiempo que ha valorado que María Jesús Montero es el "principal" y "mejor activo" con el que puede contar el PSOE-A para "hacer frente" al PP-A que preside Juanma Moreno.

"Hemos ganado la partida de ajedrez"

En esa línea, Luis Ángel Hierro ha señalado que "nunca" fue su "ambición" concurrir a unas primarias contra Montero, y ha defendido que ha librado una "larga batalla" que, en su opinión, finaliza con "triunfo" pese a no haber logrado los avales necesarios.

"Consideramos que hemos ganado la partida de ajedrez y que hemos contribuido a que el PSOE pueda encarar el futuro con un liderazgo y con un nuevo planteamiento y pueda empezar a reconstruirse", ha sentenciado en esa línea el también representante de la Plataforma Reconstrucción PSOE-A.

A preguntas de los periodistas, ha abogado además por la "integración" del grupo al que representa en la dirección del PSOE-A que diseñe la nueva secretaria general, a la que ha animado a que "nos diga qué espera de nosotros y en qué espera que colaboremos, que nosotros ahí vamos a estar", ha prometido.

En su atención a medios, Luis Ángel Hierro ha abundado en los argumentos que la plataforma 'Reconstrucción PSOE-A' ha recogido en un comunicado difundido al hilo de esta renuncia, consultado por Europa Press, en el que consideran que se ha "cumplido" su objetivo desde el convencimiento de que el ejercicio llevado a cabo por los compañeros de este movimiento que han "trabajado en este proceso desde enero de 2021", para mantener "una defensa sistemática del principio de asunción de responsabilidades políticas, ha contribuido de forma determinante" a la decisión de Juan Espadas, "de no volver a presentarse" para renovar como secretario general.

"Siempre entendimos que, desde que perdimos estrepitosamente las elecciones autonómicas" de junio de 2022 --en las que el PP-A de Juanma Moreno venció con mayoría absoluta--, Juan Espadas "debía haber asumido la responsabilidad política del fracaso electoral, para posibilitar que el partido se regenera integralmente y ofreciera otra forma de acción política que nos llevara a ganar al PP y a gobernar Andalucía", sostienen desde 'Reconstrucción PSOE-A', desde donde consideran así que "este objetivo prioritario se ha cumplido".

Además, desde esta plataforma defienden que han tenido "mucho que ver en que no haya visto la luz el absurdo proyecto de un 'PSOE-A bicefálico' que nos habría llevado a convertirnos en una organización sin liderazgo y al desastre electoral".

Apoyo a Montero

Desde 'Reconstrucción PSOE-A' añaden que "siempre" han pensado que Luis Ángel Hierro es "el candidato ideal" para cumplir el objetivo de tener "posibilidades de éxito" en unas elecciones que le enfrentaran al presidente del PP-A, Juanma Moreno, pero "también comprendemos que mayoritariamente los compañeros y compañeras entiendan que en este momento María Jesús Montero, por el nivel de conocimiento y por su experiencia de gestión, es una magnífica candidata para esas lides", apostillan.

Dicho esto, desde 'Reconstrucción PSOE-A', aceptando su "posición minoritaria", manifiestan "sin el más mínimo resquicio de duda" su "apoyo a la ya secretaria general del PSOE-A", María Jesús Montero, a quien trasladan que "contará con nuestro respaldo, nuestro conocimiento del partido, nuestros valores socialistas y nuestra visión de los cambios que necesita la organización para una reconstrucción eficaz e integradora del partido y para la conformación de un proyecto político que recupere la confianza perdida de los andaluces".

"Cuente nuestra secretaria general que trabajaremos como sabemos hacerlo para que ganemos las elecciones al PP", añaden desde 'Reconstrucción PSOE-A', que también dedica un apartado en su comunicado a la "democracia interna" del partido para advertir de que "los cambios estatutarios aprobados en el 40º y en el 41º Congreso Federal han supuesto una merma sustancial de los derechos de participación de la militancia socialista, y ello ha contribuido al abatimiento y al cierre de las agrupaciones locales, que hasta ahora no se habían abierto, a pesar de los procesos congresuales".

Desde esa premisa, desde la plataforma aseguran haber "llevado la participación de la militancia hasta el límite de nuestras posibilidades", así como reivindican haber "promovido el debate, generando pensamiento interno y trasladándolo a la sociedad", así como haber "conseguido que durante una semana se hable bien del socialismo andaluz".

"Hemos dado visibilidad a la marca PSOE y la ciudadanía que ha comprobado que el PSOE-A es plural y, por tanto, que los andaluces pueden verse reflejados en el PSOE-A a través de sus distintas sensibilidades", continúa el comunicado de 'Reconstrucción PSOE-A', desde donde consideran que "ha merecido la pena el esfuerzo".

No obstante, opinan que "el hecho de que no podamos votar" en primarias a la Secretaría General del PSOE-A "a pesar de que Luis Ángel Hierro disponga de casi 3.000 avales es una aberración que nos hace ademocráticos".

"Si, además, no existe transparencia en el sistema, no se garantiza el anonimato en la participación, no hay posibilidad de que las precandidaturas fiscalicen los procesos de recogida, y el partido ni tan siquiera comunica a la militancia las posibilidades de avalar y no hace campañas institucionales de participación, es evidente que este partido ha de repensarse mucho su sistema de elección interna", abunda el comunicado de 'Reconstrucción PSOE-A', desde donde anuncian que lucharán "desde ya por que la democracia interna sea real y no ficticia".

Para ello, aclaran, pedirán "al Comité Federal que se limiten los porcentajes de avales a los establecidos como necesarios por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para las agrupaciones de electores, y que el único sistema de aval posible sea el telemático, que es el que garantiza el anonimato".

Finalmente, desde 'Reconstrucción PSOE-A' felicitan "a los compañeros y compañeras de este movimiento, que se han pateado sus comarcas, que han dedicado horas y horas a hablar con sus conocidos para promocionar el aval y que han quitado tiempo a los suyos, para dedicarse a esta causa justa y necesaria para que el PSOE-A", así como, "por supuesto", agradecen "a los casi 3.000 socialistas que han avalado" a Luis Ángel Hierro "con su firma en toda Andalucía".

"Han dado su aval a las primarias como forma de participación democrática y han apoyado y confiado en una manera de hacer política que está basada en nuestro convencimiento de que hacemos lo mejor para el partido porque será lo mejor para Andalucía", han finalizado desde 'Reconstrucción PSOE-A'.