Luis Yáñez, sobre su amigo Felipe González: "No le reconozco"

Luis Yáñez, uno de los socialistas históricos que ayudó a refundar el PSOE de la Transición, ha criticado al ex presidente Felipe González por sus recientes declaraciones en las que arremetía contra Pedro Sánchez y la Ley de Amnistía. Yáñez, que fue diputado por Sevilla y secretario de Estado de Cooperación Internacional, ha escrito en sus redes sociales: "Felipe no acepta que otro tenga el éxito internacional que tiene Pedro, quien además puede presumir de tener los (buenos) datos económicos de España, los mejores en 40 años de democracia".

"No, no reconozco al Felipe de ahora -sigue Yáñez-, está maltratando su legado. Es lamentable y lo siento mucho porque le sigo teniendo afecto y nunca dejaré de tenérselo". Felipe González declaró esta semana en una entrevista en Onda Cero que la Ley de Amnistía era un acto de "corrupción política" y adelantó que no votaría al PSOE si Pedro Sánchez volvía a ser candidato.

"La misma semana que Pedro Sánchez -escribe Yáñez- logra hacerle frente con éxito a Trump en la OTAN, que el Tribunal Constitucional aprueba la ley de amnistía y, encontrándose el presidente en el Consejo Europeo en Bruselas, Felipe arremeta contra el líder de su partido. No es casualidad, todos los españoles han visto que la argumentación de Felipe es clavada a la de Feijóo".