Manuel Chaves, sobre Juanma Moreno: "Lo único que hace el PP es apropiarse de nuestra gestión de 30 años"

El último congreso de Manuel Chaves como secretario general del PSOE de Andalucía fue en Granada en 2008. Este sábado, después de ser amparado por el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE, ha vuelto a hablar en un cónclave, en Armilla, muy cerca de aquel otro recinto de la primera década de este siglo, y lo ha hecho para pronosticar un cambio de ciclo. "A Juan Espadas le ha tocado un tiempo muy duro, podemos decir que le tocó la china, y lo ha hecho bien, pero esta larga travesía del desierto se ha acabado", ha sostenido el ex presidente de la Junta en un encuentro con militantes en un ágora de las que se celebran en este congreso.

Chaves ha mantenido que el andalucismo que proclama que el PP de Juanma Moreno está vacío: "Por mucho que se envuelvan en la bandera andaluza, por mucho que hablen de un andalucismo moderado, cuando rascas, no ha nada, vacío". El ex presidente de la Junta se ha quejado de que el Gobierno de Moreno no haya avanzado en el autogobierno andaluz. "Lo único que hacen es apropiarse de la gestión que nosotros hicimos durante 30 años", ha sentenciado.

Manuel Chaves regresó a la vida del PSOE en el pasado Congreso Federal de Sevilla, que supuso una rehabilitación política después de la condena de los ERE. Una vez que el Constitucional le ha amparado, quien ha sido el líder más duradero de los socialistas andaluces ha regresado a su formación. Y con todos los honores.

En muchas ocasiones se ha explicado cómo el PP de Juanma Moreno ha seguido un modo de gobernar y de hacer partido muy similar a la de Manuel Chaves, y este sábado parece que el ex presidente ha venido a reclamarse. Ha mantenido que el PP no es un partido autonomista, que sus fundadores no creyeron en el autogobierno andaluz y que, por eso, no han dado ni un paso más en el desarrollo del Estatuto.

Chaves también ha defendido el papel de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y negociadora de una futura reforma del modelo de financiación autonómica. "La Constitución es una página en blanco sobre financiación autonómica", ha subrayado para avalar que la nueva secretaria tiene el deber de negociar un modelo para todo el país.

Chaves ha intervenido en el ágora junto a la ex vicepresidenta Carmen Calvo, hoy presidenta del Consejo de Estado, y el ex consejero Manuel Pezzi. Los tres han hablado sobre la autonomía andaluza en un estrado donde se han proyectado fotografías históricas sobre la transición hacia la autonomía.