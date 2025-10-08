María Jesús Montero, sobre el cribado de cáncer de mama: "Esto no es un fallo, es el colapso" del programa

El programa del cribado de cáncer de mama ha enfrentado esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control en el Congreso. Y tras ellos, a la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los diputados Elías Bendodo y Juan Bravo. El Gobierno andaluz ha acusado a Montero de haber eliminado en el protocolo del año 2011 la obligatoriedad de llamar a las mujeres con mamografías dudosas. Entonces ella era consejera de Salud. Los anteriores protocolos, de 2002 y 2005, si lo incluían.

Montero ha sostenido en el Congreso que el problema actual "no es un fallo, es el colapso" del modelo. Lo que el PP llama protocolo, aseguran fuentes cercanas a Montero, es una guía para profesionales que debe actualizarse, constantemente, al mejorar la tecnología. Los equipos de radiodiagnostico de hoy, por ejemplo, nada que tienen que ver con los de hace 10 años, así que la guía de hace 14 años, cuando Montero fue consejera, no puede considerarse que rija ahora.

Sánchez ha acusado al PP de derivar la sanidad pública a la sanidad privada mientras el Ejecutivo, ha subrayado, ha aumentado la inversión en sanidad pública un 45 % desde que él gobierna. "Nosotros hemos subido en estos siete años un 45 % la inversión en sanidad pública, un 45 % . Ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos", le ha dicho al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso.

María Jesús Montero ha acusado al PP de mentir al "aparentar como fallo lo que es un colapso" del sistema sanitario en Andalucía. "Esto no es más que la punta del iceberg", ha dicho en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Elías Bendodo sobre otros asuntos.

En opinión de Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no va a arreglar absolutamente nada" porque no asume "ninguna responsabilidad" y ha calificado de "impresentable" que traten de achacar la situación actual a una gestión de hace 13 años, cuando ella era consejera de Sanidad.