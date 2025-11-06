Una media de doce expedientes sancionadores al mes por infracciones de riego en las fincas en Doñana

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha tramitado desde 2018 hasta hoy 1.272 expedientes sancionadores por infracciones en explotaciones legales e ilegales en el Espacio Natural de Doñana y su entorno. La media que arroja esa cifra en comparación al periodo de los últimos ocho años y medio es de 12 expedientes sancionadores al mes.

El último informe de avances del Marco de Actuaciones para Doñana de septiembre de 2025, consultado por EFE, establece que el equilibrio ecológico de Doñana requiere centrar los esfuerzos en evitar la sobreexplotación de las masas de agua subterránea.

Los expedientes sancionadores, precisa el documento, han alcanzado una cuantía de 14,2 millones de euros, que incluye sanciones y la valoración de daños al dominio público hidráulico.

El informe detalla sobre el cierre de los pozos en las zonas sensibles del parque que, desde 2019, la cifra de captaciones irregulares selladas es de 1.214.

Se trata de captaciones denunciadas que fueron objeto de procedimientos sancionadores, algunos anteriores a la regularización de la zona regable del Fresno y la zona regable del Condado.

El control y la vigilancia de las extracciones ha motivado esta actividad sancionadora, que se ha visto reforzada desde 2023 con una herramienta de la web de la CHG que permite a los titulares de derechos de uso privativo del agua registrar sus contadores volumétricos y cargar periódicamente las lecturas. La CHG incorpora en este mismo sistema las lecturas obtenidas en sus labores de inspección y control.