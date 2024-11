Los médicos llevan al Parlamento una batería de prioridades para afrontar los problemas de la sanidad pública

De prioridades y necesidades. En torno a ellas ha versado la reciente intervención de los médicos andaluces en el Parlamento andaluz, ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2024. Una comparecencia que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha aprovechado para hacer partícipe al Ejecutivo de Juanma Moreno de una batería de propuestas que consideran necesarias para "dar respuesta a cuestiones básicas para la sanidad".

Así, en palabras de su presidente, el pediatra Alfonso Carmona, el colectivo médico ha reivindicado la importancia de "planificar". En este punto, se ha expuesto, en primer lugar, la funcionalidad de la bolsa de empleo única, que repercute directamente en la contratación de médicos especialistas, principal necesidad del Sistema Sanitario Público Andaluz. "Esta necesidad de médicos especialistas, que no pueden ser sustituidos por otro profesional si no se quiere disminuir la calidad asistencial y la seguridad del paciente, debe de planificarse a todos los niveles de gestión y presupuestariamente, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario", consideran los médicos.

Asimismo, la planificación presupuestaria "debe recoger la importancia de incrementar las retribuciones y las condiciones en las zonas de difícil cobertura para garantizar que la sanidad pueda llegar a todos los puntos con la misma calidad y, sobre todo, con la respuesta y atención de un médico para poder proteger la salud de los ciudadanos", han remarcado.

Además, se trató el tema de las retribuciones, que también tienen que igualarse al resto de España, y de los Médicos Internos Residentes, "que tienen un alto nivel de cualificación que debe respetarse, dando respuesta conforme a los criterios de igualdad, mérito y capacidad", han defendido.

También se han puesto de manifiesto otras cuestiones como la inversión en los sistemas de interoperabilidad de las historias clínicas. En esta era de la tecnología, no tiene justificación que los médicos de prisiones no puedan acceder al historial clínico de los pacientes del servicio público de salud; que no se puedan registrar directamente en el historial clínico del servicio público las vacunas inoculadas en el ámbito privado; además de la importancia de apoyar presupuestariamente el Programa de Atención Integral del Médico Enfermo (PAIME), que es un programa de salud pública y de seguridad del paciente.

Por último, se ha señalado que se incorpora el Documento Estratégico sobre la Atención Primaria elaborado por el Foro Andaluz de Médicos de Atención Primaria y las 76 medidas presentadas al presidente de la Junta de Andalucía, que deben de ser base para esa planificación presupuestaria que ayude a sustentar una sanidad de calidad en Andalucía. Sin olvidar la figura del médico como pilar fundamental al que hay que cuidar, al igual que el médico cuida de los pacientes y de la sanidad de todos los andaluces.