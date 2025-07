La ministra Rego confía en que se suspenda la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado su esperanza ante la solicitud urgente que Juana Rivas ha presentado al Tribunal Constitucional para suspender la orden de entrega de su hijo menor al padre italiano Francesco Arcuri. Esta petición, que será estudiada por el TC este martes, busca frenar la decisión dictada por la Corte de Apelación de Cagliari que mantiene la custodia del menor a favor del progenitor.

"Tengo mis esperanzas puestas en que haya un fallo positivo para el niño", declaró Rego este lunes. Aunque reconoció no tener indicios sobre el posible resultado, la ministra destacó que "ha habido un trabajo hecho con mucha dedicación" para intentar que Daniel permanezca en España y que ahora "toca esperar" hasta conocer la resolución.

Tras el rechazo por parte de la Audiencia Provincial de Granada a suspender la entrega, Rego manifestó su sorpresa porque "el niño no haya sido escuchado en ninguna instancia". La ministra subrayó la importancia de que los menores puedan expresar su opinión en estos procesos, especialmente cuando tanto Gabriel, el hijo mayor de edad, como Daniel, de 11 años, lo han solicitado.

"Yo les creo"

Después de reunirse con los hijos de Juana Rivas en el municipio granadino de Maracena, la ministra describió a los hermanos como "dos seres humanos extraordinarios" y "muy enteros con mucha determinación". Según Rego, ambos coinciden en su relato sobre la situación vivida, y afirmó categóricamente: "Yo les creo", respaldando su postura en los informes psicológicos elaborados por la Universidad de Granada.

La situación se complica considerando que Francesco Arcuri será juzgado en Italia por presuntos malos tratos dentro de aproximadamente un mes. "No tiene ningún sentido, aquí en España no se podría hacer esto, no se podría entregar a un niño a una persona que tuviera una vía penal abierta con una causa de presunto maltrato", expresó la ministra, mostrándose "francamente sorprendida" ante esta circunstancia.

Hacia una ampliación de la protección legal

Rego ha anunciado que su Ministerio está trabajando en la ampliación de la ley de protección a menores frente a la violencia. "Hemos hecho lo que creo que debemos hacer como Gobierno, acercarnos a Daniel, escucharlo, y decirle que le creemos", afirmó la ministra, insistiendo en la necesidad de modificar la normativa actual.

Entre las mejoras previstas para esta reforma legislativa, la ministra destacó la inclusión de elementos relacionados con la violencia vicaria y, por primera vez, aspectos vinculados a la violencia institucional. El objetivo principal, según explicó Rego, es "intentar modificar el acceso de los niños a la defensa" y "desactivar otras cuestiones como el falso síndrome de alienación parental".

Cabe recordar que Daniel ha permanecido en España con su madre desde finales de 2024, tras denunciar presuntos malos tratos por parte de su padre, mientras que su hermano mayor Gabriel ya alcanzó la mayoría de edad y puede decidir libremente su situación de residencia.