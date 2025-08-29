Montero cree que Juanma Moreno "no tiene excusas para rechazar la quita de la deuda"

María Jesús Montero comienza el curso político en el mismo lugar donde lo dejó. La ministra de Hacienda ha aprovechado una empresa de la Zona Franca de Sevilla para pedir al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "recapacite" en su negativa a aceptar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que será aprobada, tal y como adelantó este periódico, en el Consejo de Ministros del próximo martes. La vicepresidenta se ha preguntado "en qué sano juicio a una familia, de forma gratuita, se le plantea que perdonen parte de su deuda y dice que no".

A juicio de la vicepresidenta del Gobierno, "Moreno no tiene ningún argumento para renunciar a la quita de la deuda", ya que cuando se apruebe "a pesar de las mentiras que ha dicho sobre que se beneficia a determinados territorios", lo cierto es que "Andalucía será la más beneficiada". Moreno "dijo que se iba a condonar en mayor medida la deuda de Cataluña, y que a Andalucía se le iban a dar migajas", cuando "por supuesto" que desde el Gobierno quieren dar "un trato equitativo en todos los territorios". La titular del Ministerio de Hacienda, ha llegado a reclamar "que alguien me explique dónde está el cupo catalán", una de las principales críticas que se han hecho desde el Consejo de Gobierno de la Junta.

"Eso no se entiende, y es algo que realmente responde al criterio de Génova -ha llegado a decir que Moreno es "más genovés que andaluz"- y al no por el no, porque están poniendo permanentemente chinas en el camino, aunque sea tirarse las piedras en su propio tejado". Montero se ha mostrado "casi convencida de que va a ser difícil que cualquier comunidad autónoma, también Andalucía, no vaya a perdonarse una deuda que provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro".

El papel de Juanma Moreno, ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, "ha sido intentar convencer a otros presidentes para respaldar su postura". El problema, ha añadido, es que "no tiene modelo, ya que no ha conseguido que otros compartan esos planteamientos". También ha recordado "cuando decía que si estaba en torno a los 16.000 o los 17.000 millones de euros aceptaría esa quita de la deuda. Ahora, cuando se apruebe que el Estado asumirá 18.971 millones de euros de la deuda andaluza, deberá recapacitar sobre si a Andalucía le interesa no pagar unos intereses altísimos por esa cantidad".

