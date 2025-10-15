Montero, sobre el nombramiento de Antonio Sanz: "Juanma Moreno no ha logrado que ningún profesional sanitario quiera asumir la Consejería de Sanidad"

El nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad este miércoles ha desatado una cascada de reacciones en la política andaluza. Una de las últimas en reaccionar ha sido la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que ha cuestionado el cambio propulsado por Juanma Moreno tras la destitución de Rocío Hernández al frente de la Consejería a causa de la crisis provocada por los cribados de cáncer de mama.

La vicepresidenta del Gobierno ha señalado que Juanma Moreno ha tardado en reaccionar, ya que la reestructuración del Gobierno llega "tres semanas después de que estallara la crisis de los cribados" de cáncer: "Sigue sobrepasado", ha manifestado en la red social X tras conocer el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad. "Las andaluzas exigen respuestas eficaces, no una huida hacia adelante", ha agregado.

En este sentido, la responsable socialista ha subrayado que Moreno "no ha logrado que ningún profesional sanitario quiera asumir la Consejería de Salud". "O no se fía ya de nadie", ha apostillado antes de concluir su comentario sentenciando que "las andaluzas exigen respuestas eficaces, no una huida hacia adelante".

Rechazo de la oposición

Los partidos de la oposición en Andalucía han criticado este miércoles el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Salud de la Junta al entender que no tiene experiencia ni conocimiento en materia sanitaria y de gestión de un sistema público de salud como el andaluz.

Tanto Vox, como el PSOE y Por Andalucía han coincidido en señalar que el perfil necesario para afrontar una situación de crisis como la que está viviendo Andalucía tras conocerse los fallos en el programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama era uno más profesional y técnico, y uno menos político y partidista, y han augurado que Sanz solo va a intentar que el "incendio" no llegue hasta el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La portavoz adjunta del PSOE, Ángeles Férriz, ha afeado que se ponga al frente de la Consejería a un responsable "de la propaganda y la manipulación" en lugar de a un profesional sanitario, asegurando que el principal objetivo que se busca con este nombramiento sea "salvar a Moreno" y no a las mujeres que se han visto afectadas por los fallos en las pruebas de diagnóstico precoz.

Férriz ha insistido en que el nombramiento de Sanz demuestra "la preocupación cero por la atención sanitaria" que tiene el gobierno de la Junta de Andalucía: "No hay nada más indecente que estar más preocupado en salvarse él".

Asimismo, ha indicado que esta decisión pone en evidencia "la falta de soluciones" que tiene ahora mismo la Junta para responder a esta crisis.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Cámara regional, Manuel Gavira, ha ironizado sobre los conocimientos sanitarios de Sanz, y ha convenido con el PSOE en que su nombramiento refleja que desde la Junta "no tienen ni idea" de cómo afrontar el problema y de cómo gestionar la salud de la población andaluza.

"Ahora ponen a un político para lo que hacen todos, politiquear, no resolverá los problemas sino que pondrá parches, publicidad institucional, darán recursos a los sindicatos para que no protesten... Nos darán dormidina", ha aventurado Gavira.

El portavoz de Vox ha dicho que Sanz será un "cortafuegos" para derivar los problemas del Sistema Andaluz de Salud, augurando que él no será quien los resuelva.

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha puesto el foco en la "dificultad" que, a su juicio, ha tenido Juanma Moreno para poder encontrar a alguien que quisiera hacerse cargo de la cartera de Salud, y que evidencia también "el calado del problema" que hay en el SAS.

En palabras de Nieto, Moreno "ha tenido que tirar de una persona del partido que le defiende a capa y espada, que lo proteja y detrás del que pueda esconderse" para poder responder a la actual "crisis" en el sistema, y ha calificado el nombramiento de Sanz después de una semana desde la dimisión de Rocío Hernández de "decepcionante".

La portavoz de Por Andalucía también ha señalado que Sanz llega "en un momento especialmente delicado y con muy pocos meses por delante" antes del final de la legislatura, previsto para el primer semestre de 2026, para poder hacer las modificaciones necesarias.

Asimismo, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado este miércoles que el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad "revela el auténtico caos e irresponsabilidad en la que está el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno, que "se esconde detrás de un político que lleva montado en un coche oficial desde los 18 años".