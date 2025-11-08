Moreno alinea el partido con el Gobierno y asciende a Antonio Sanz y Carolina España

El presidente de la Junta no quiere distorsiones y por eso ha apostado por alinear al máximo el PP andaluz con el Gobierno que tiene en la Junta, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones serán en la próxima primavera. Y si acaba de entregar el Gobierno a Antonio Sanz y a Carolina España, este sábado por la noche ha hecho algo parecido con el partido porque el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, será el nuevo presidente del Comité Electoral, mientras que la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, será la presidenta del comité asesor del PP, "un órgano muy importante en el partido", según ha dicho el propio Moreno.

El gaditano Ignacio Romaní es quien más asciende en la nueva cúpula del PP porque será el nuevo número tres del partido en un cargo que llevaba tres años vacante. Moreno lo ha designado coordinador general y responsable de Organización, una manera de reconocer el trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años como vicesecretario de Organización. Este puesto es clave en la estructura del PP ya que ahí situó a Antonio Repullo antes de nombrarlo secretario general. ¿Es un repuesto para el futuro? Es posible si decide que Antonio Repullo, que se mantiene como secretario general a pesar de las dudas que se habían sembrado en las últimas horas, fuese designado consejero en el próximo Gobierno andaluz.

La nueva cúpula del PP andaluz es paritaria y crea una nueva Vicesecretaría, la de vivienda, con la que pretende poner el foco en los problemas que afectan a los andaluces. Otro detalle relevante es que recupera a Pamela Hoyos, quien fuera su jefa de gabinete en la anterior legislatura, que es nombrada vicesecretaria del partido.