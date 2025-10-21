Moreno anuncia la contratación de 4.371 profesionales sanitarios, de ellos 1.200 médicos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que la próxima semana se aprobará el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad para 2026, que contempla la contratación de 4.371 profesionales sanitarios más, de los que unos 1.200 de ellos van a ser médicos, incluidos los MIR, para seguir avanzando "hacia la mejor atención sanitaria posible".

En un acto celebrado en Sevilla, Moreno ha añadido, "con un esfuerzo extra, se va a contratar a 2.292 de esos profesionales antes de que acabe el año".

Se trata de la concreción del plan de reestructuración del Servicio Andaluz de Salud anunciado por la Junta de Andalucía como respuesta a los retrasos en la comunicación de algunos casos de cáncer a mujeres que se habían sometido a cribados.

Moreno ha adelantado que el presupuesto de 2026, del que se prevé un tercio para la sanidad pública, contará "con más recursos a pesar de haber bajado los impuestos, porque hemos recaudado más y porque hay más actividad económica en Andalucía". Ha defendido la "apuesta decidida" de su gobierno por la sanidad pública y ha querido dejar claro que él no se "esconde" ante los problemas que puedan surgir, sino que siempre intenta "ir de cara en todos los ámbitos".

El presidente de la Junta ha señalado que en los últimos años se ha multiplicado por cuatro la inversión en infraestructura y equipamiento, con 3.000 millones, y por "primera vez en la historia estamos por encima de la media de España en gasto en sanidad por habitante, con 1.765 euros en 2025, después de ser los últimos" con los anteriores gobiernos socialistas.