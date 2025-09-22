Juanma Moreno desvela sus cartas en Ubrique: "Las elecciones andaluzas también son importantes en clave nacional"

Un paso más. Y curioso. Juanma Moreno ha dicho este lunes en Ubrique que las elecciones andaluzas del próximo mes de junio (y ha enfatizado claramente que serán en ese mes) tienen relevancia mucho más allá de los límites de la comunidad autónoma en un mensaje interno que ha trasladado a los militantes y simpatizantes que lo han acompañado en la inauguración de la nueva sede del PP en la localidad serrana. "Las elecciones autonómicas son importantes en clave nacional frente a un Gobierno que no existe y que sólo dedica sus esfuerzos a sobrevivir". Y ha advertido que todo está por decidir: "Las elecciones no son sondeos y sirven para que el adversario se desmoralice y para que vea claro qué es lo que puede hacer".

Está por ver cómo se interpretan estas palabras en el seno de su partido pero es evidente que el presidente andaluz no ha tenido un desliz. Se ha pronunciado clara y rotundamente delante de sus compañeros y en un acto que se ha retransmitido el directo en los canales oficiales del PP. Lo dice, además, justo después del discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las puertas del Palacio de San Telmo que tuvo lugar el sábado por la noche.

Moreno ha dado a sus compañeros las claves de la campaña electoral en la que ya está inmerso por más que no haya pronunciado exactamente esas palabras. Quiere "sonrisas, mano tendida y empatía" con los problemas de la gente. Y, sobre todo, huir de la polarización. "Tenemos por delante un proceso que va a ser muy duro, donde nos van a llevar al límite, donde van a calentar la situación social y política, porque es lo único que les interesa, polarizar, tensionar y dividir a la sociedad". "Y frente a eso estamos nosotros, que somos un partido sensato, con propuestas sensatas, razonables, y que no perdemos los nervios".