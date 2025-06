Moreno marca distancias: "Yo no soy ayusólogo, cada uno es libre de hacer lo que quiera"

Cinco horas ha durado la Conferencia de Presidentes, con el almuerzo incuido, y se ha cerrado sin acuerdo puesto que no ha habido votación, aunque sí habrá acta de la misma que se tendrá que aprobar en el próximo encuentro que debería producirse dentro de seis meses. Tampoco esas cinco horas han servido para acercar posturas tal y como ha explicado los respectivos presidente autonómicos que han comparecido ante los medios de comunicación. "Ha habido monólogos reiterados de unos y otros, pero no debate ni acuerdo de ningún tipo", ha dicho el presidente andaluz, Juanma Moreno, al término del encuentro.

El andaluz ha querido marcar distancias respecto a la actuación de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se ha marchado de la sala para no escuchar a los presidentes vasco y catalán hablar en sus lenguas oficiales, es más, ha dejado entrever que ha entrado en la polémica que buscaba Pedro Sánchez: "Yo no soy ayusólogo", ha dicho a preguntas de los medios, "aquí cada uno tiene libertad para hacer lo que considere más oportuno. Yo me he quedado, he oído las intervenciones de todos los presidentes porque me interesaban todas", ha detallado repitiendo después el mismo argumento que ha había defendido al respecto en los días anteriores, "respetando y amando a todas las lenguas oficiales, que es un rico legado cultural que los españoles tenemos la suerte de tener, es un tanto ridículo que en un grupo de veinte personas que hemos estado tomando café, pasemos por una puerta y nos pongamos los pinganillos para haber entre nosotros. El sentido de la reunión es comunicarse, el debate y la reflexión; no me parece sensato, pero así lo ha decidido Sánchez y creo que ha sido promotor de que haya polémica en esta materia".

Las palabras de Montero

Juanma Moreno ha repetido en la reunión las mismas palabras que la ministra de Hacienda María Jesús Montero pronunció en el Parlamento de Andalucía en 2018 como consejera de Hacienda para defender su propuesta de reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas,"lo que he hecho ha sido sacar el BOJA y repetir sus frases; sí que he visto cara de estupefacción entre sus compañeros que no lo sabían, y a ella le va a ser muy difícil de explicar en Andalucía esta traición".

El presidente de la Junta ha calificado como "un momento político tremendamente feo" la situación actual, "la legislatura está finiquitada porque hay un bloqueo que nos lleva a una situación cada vez más difícil de gestionar", ha detallado. Asimismo se ha referido, "al calendario judicial" de Pedro Sánchez, "todos coincidimos en que un Gobierno que ni siquiera trae el proyecto de ley de Presupuesto, que no tiene una mayoría parlamentaria ni una mayoría social, debe convocar elecciones. Si quiere hacerlas coincidir con las autonómicas, adelante,;creo que sería un incentivo o motivación dentro del descontento generalizado que hay contra las políticas de Sánchez, así que ningún temor, todo lo contrario".

A preguntas de los periodistas se ha pronunciado sobre la manifestación que tiene convocada el PP contra el Gobierno el próximo domingo, Moreno ha llamado a la participación, "serena y contundente y contraria a la situación que está viviendo España. Lo que vimos en directo, las filtraciones que estamos oyendo, al situación de corrupción que se está investigando en el entorno del Gobierno son tan graves que requieren una concienciación y reacción de la sociedad. Creemos que es el moomento de que reaccione la sociedad civil".