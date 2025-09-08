Moreno muestra su preocupación por Vox: "Los moderados tenemos menos espacio"

Las encuestas publicadas este lunes por dos medios nacionales, El País y La Razón, destacando el ascenso de Vox a costa del PP si hoy se celebrasen elecciones generales han servido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para dejar claro que también en Andalucía hay preocupación por el ascenso de esta formación de cara a las elecciones autonómicas del próximo año 2026, y eso a pesar de que ahora goza de mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. En unas declaraciones ante los medios de comunicación en Granada, el presidente andaluz ha sido claro poniéndose en el foco de este movimiento político: "Ante la polarización, las personas que tenemos matices, las personas y los proyectos centrados y moderados, tenemos menos espacio".

Moreno, que lleva meses advirtiendo a su equipo de la movilización electoral en torno a Vox, entiende que hay que hacer "un análisis de por qué hay este auge de estas formaciones políticas", aunque también tiene claro el diagnóstico: "Vox alimenta a Sánchez y Sánchez alimenta a Vox", ha afirmado. Según considera, el presidente del Gobierno tiene una "estrategia de polarización" con los ciudadanos, lo que considera que le perjudica. "Si llevas a los ciudadanos al blanco o negro, Vox gana mucho. Y los que estamos en los grises nos quedamos más reducidos".

"Las encuestas lo que mayoritariamente dicen es que si hubiera elecciones, el PP y Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones y esa es la razón principal por la que Pedro Sánchez no las convoca", ha asegurado. Claro que Moreno también ha hecho referencia al auge de los partidos de ultraderecha en "toda Europa y en todo el mundo, donde partidos similares a Vox están teniendo resultados muy muy importantes".