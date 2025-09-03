Moreno niega que reciba órdenes de Génova para oponerse a la quita de la deuda

"Nunca me ha dado una orden Génova, sólo me la dan los andaluces". Los presidentes de Andalucía, Cantabria y Galicia, Juanma Moreno, María José Sáenz de Buruaga y Alfonso Rueda, respectivamente, han negado haber recibido instrucciones de la dirección nacional de su partido, el PP, para que sus comunidades no se acojan a la quita de la deuda aprobada por el Gobierno central. Los tres presidentes lo han dicho en Santander, en declaraciones a los periodistas tras participar en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre el Comité de las Regiones de la UE.

Juanma Moreno ha negado haber recibido ninguna directriz sobre la quita de la deuda de la dirección nacional del PP y ha destacado que a él los únicos que le dan órdenes son los andaluces. "A mí no me consta (esa directriz), a mí jamás nadie me ha dado una orden. No veo a Alberto Núñez Feijóo, que ha sido presidente de una comunidad autónoma, dando esa orden", ha aseverado.

Moreno ha insistido en que Andalucía, en las condiciones en que se plantea esta quita de la deuda, no va a participar. Se trata, ha considerado, de un "juego claro y evidente", por lo que por parte de su comunidad "no se va a coger esa manzana". "No somos tan ingenuos, no vamos a caer ni vamos a participar", ha dicho.

A juicio de Moreno, esta quita de la deuda es "una treta única y exclusivamente para mantener al señor Sánchez". La jefa del Gobierno de Cantabria, por su parte, también ha negado "tajantemente" que haya esa directriz de Génova y ha recalcado que no hay "ni frente común, ni consignas ideológicas, ni orden, ni instrucciones de partido". "Aquí el único interés que juega es el interés de la comunidad autónoma, el interés de los cántabros", ha manifestado.

"Estas cosas se hablan. Podemos tener distintas posiciones puntuales en algunas cuestiones, pero en esto es que hay unanimidad, incluso sin pretenderlo", ha abundado Buruaga. Y también ha negado que haya esas directrices por parte de la dirección nacional de su partido el presidente gallego. "No creo que ningún presidente autonómico reciba órdenes de nadie, yo desde luego no las recibo", ha recalcado Rueda.