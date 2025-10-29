Moreno pide "prudencia" y "atender a los mensajes de emergencias" por las lluvias

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a los ciudadanos "máxima prudencia" y que presten atención a los mensajes e indicaciones de los servicios de Emergencias ante las fuertes lluvias que se están produciendo en el oeste de la comunidad, especialmente en la provincia de Huelva. Moreno ha indicado que el día ha comenzado con el "sobresalto" del aviso rojo decretado por la Aemet por lluvias en el litoral onubense, dónde se ha activado la situación operativa 1 del plan de Emergencias.

El presidente ha recordado que poco después de las diez de la mañana los residentes de los municipios costeros han recibido un mensaje de alerta de carácter "preventivo" para que eviten en la medida de lo posible los desplazamientos innecesarios. "Que no se utilicen rutas de cotas bajas, como afluentes o riachuelos, que aunque puedan estar secos pueden llevar mucha agua en cuestión de minutos y arrastrar vehículos", ha dicho Moreno, quien ha pedido que se tenga en cuenta "la posibilidad de inundaciones".

Ha indicado que desde el primer momento las distintas consejerías, la Delegación del Gobierno y la propia Aemet están trabajando "en estrecho contacto" y que él mismo ha intercambiado mensajes con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para "tomar las decisiones que sean necesarias".

Moreno ha añadido que en este momento se encuentra reunido el equipo de análisis y valoración de riesgos y ha insistido en pedir "máxima prudencia, prevención y atención a las indicaciones de los servicios de Emergencia".