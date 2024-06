Vox vuelve al discurso nacional : "Han apuntalado a Sánchez"

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha introducido el debate nacional en el pleno de Política General sobre Andalucía que se está celebrando en el Parlamento Autonómico haciendo referencia al acuerdo que PSOE y PP han firmado para renovar el Consejo General de Poder Judicial. "Llevo 24 horas envenenado porque les han engañado otra vez y han apuntalado a Sánchez en medio de la amnistía, en medio del ataque a los jueces, en medio de las investigaciones a las personas cercanas al presidente Sánchez, con lo que está pasando con el Tribunal Constitucional y la sentencia de los ERE".

Asimismo, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "socialista porque aplica sus leyes ideológicas, su modelo sanitario, educativo y de dependencia".

En este sentido, el portavoz de Vox ha criticado la situación de la sanidad pública, "no es un problema de cambiar a la consejera, sino el modelo de gestión", además de las listas de espera de la Dependencia, "que nos prometió que iba a eliminar". "Hasta que no termine con los sindicatos paniaguados, no lo va a conseguir", le ha dicho.

La respuesta del presidente de la Junta ha pasado por acusar al portavoz de Vox de minusvalorar a Andalucía. "Usted no cree en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la realidad que es Andalucía, que tenemos sentido de pertenencia y somos andaluces y no vamos contra nadie. Eso choca con sus planteamientos, no entiende el autogobierno y como no las entiende, les cuesta trabajo entender mis sentimientos de reivindicación".

En este sentido, le ha afeado que defienda que la comunidad andaluza "esté subordinada". "No para de decir que Madrid está mejor que Andalucía, sí. Tiene unas condiciones históricas diferentes y un gobierno de 45 años del PP y eso pesa mucho. ¿qué nos lo impide? Su mirada minusvalora nuestra comunidad autónoma".

Por Andalucía

En un tono muy duro, "es cierto que le ha sobrado dinero del año 2023; que en Andalucía se están endureciendo las condiciones de vida, es cierto; y que hay una huelga sanitaria, es cierto", la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha tomado la palabra en el Parlamento en el Debate de Política General. Nieto ha detallado los problemas "de la Andalucía real, no de la que usted vende, señor presidente" y que pasan por la sanidad y la educación, además de las condiciones de vida, "porque hay 400.000 personas pobres".

La portavoz de Por Andalucía ha tratado de desmontar el discurso de "dialogante" que "vende" Juanma Moreno. "Es usted el Gobierno del diálogo y de la mano tendida al pescuezo porque ha despedido a cuatro especialistas de microbiología del Hospital Puerta del Mar por lo que no se pueden hacer análisis a partir de las doce de la noche hasta la mañana siguiente".

"Usted gobierna mal y gestiona peor", le ha dicho Inma Nieto a un Juanma Moreno que la ha retado a pedir al Estado los recursos financieros que Andalucía necesita, "Si la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, de su grupo de Sumar, le dice a Pedro Sánchez que nos dé el dinero que nos corresponde a Andalucía o se rompe el Gobierno, ya verá como nos lo da".

Moreno ha acusado a Nieto de un discurso lleno de "contradicciones" y de pintar una realidad negativa.

Adelante Andalucía

Con una camiseta blanca y con letras verdes con el lema "orgullo andaluz", el portavoz de Adelante Andalucía ha puesto la primera voz crítica en la jornada de tarde del debate político en el Parlamento Andaluz. "Señor, presidente, se le están poniendo todas las hechuritas de su precedesora, (en referencia a Susana Díaz) cuando dice que cuando yo lo critico, critico a Andalucía", le ha dicho el portavoz José Ignacio García quien ha desgranado los principales problemas de la comunidad, "a los que no se ha referido en su intervención, como el que hay 46,8% de niños andaluces en riesgo de pobreza, lo que a mí me quitaría el sueño".

García ha denunciado que el Gobierno andaluz está "vendiendo" la sanidad y la educación públicas, "abaratando los costes de producción para convertir la sanidad en un negocio rentable con una bolsa de interinos sin actualizar desde hace tres años", y cerrando seis colegios públicos, "en lugar de ampliar la ratio de alumnos por clase. Un argumento al que el Juanma Moreno ha respondido con la inversión por alumno, "1.455 euros más en el mayor sistema público de Educación de España".

Aunque el principal debate entre el portavoz de Adelante Andalucía y el presidente de la Junta se ha centrado en el turismo, con dos visiones diferentes de la industria. "Su modelo turístico pasa porque nuestras ciudades se están convirtiendo en un parque temático, porque suben los precios de la vivienda y porque cada hotel gasta tres veces más de agua que las viviendas", ha dicho García.

Juanma Moreno, por su parte, lo ha acusado de turismofobia, y le ha pedido "respeto" para un sector que genera 26.000 millones de euros al año, un argumento respondido por García, "a mí me da igual que me diga eso, la turismofobia no existe, pero usted lo que tiene es vecinofobia".