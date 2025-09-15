Moreno rechaza el "fuego de artificio" del Gobierno central en política de vivienda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes que "hay mucho fuego de artificio en la política de vivienda del señor Sánchez y poca realidad", unas declaraciones con las que responde a los datos ofrecidos ayer por el presidente del Gobierno en Málaga de 16.740 viviendas en Andalucía que deberían dejar de anunciarse como alojamientos turísticos.

Moreno ha sostenido que ese anuncio de Sánchez sobre inmuebles de uso turístico es un ámbito donde "no tiene competencia", por cuanto ha esgrimido que "lo único que puede hacer es obligar a que no se publiquen en ciertos portales", aunque ha sostenido que en el caso de los usuarios de ese alquiler turístico "no es un alquiler legal ni transparente ni que cumple con los requisitos, lo puede volver a hacer".

El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado, sobre el hecho de que Sánchez visitara una promoción de vivienda de alquiler asequible en Málaga antes de ese mitin, que "fue a visitar las únicas viviendas que puede visitar Sánchez, que son las que se están haciendo en Andalucía", al tiempo que le ha reprochado que la Administración del Estado "no pone un céntimo de euro" y ha inferido que ese acto institucional le sirvió para "visitar unas obras durante 18 o 19 minutos" y de esa forma "legitimar el uso del Falcón después en el mitin posterior".

Moreno ha argumentado sobre la hoja de ruta socialista con la vivienda pública que con los precios "han subido de media un 50%", dato que ha contrapuesto a un incremento del 2,5% en algunas zonas de Madrid, antes de inferir de ese dato que "algo falla cuando estamos ante un grave problema" y advertir de que "no se puede solucionar con la pura intervención", ha recogido Europa Press en una nota.

En este sentido, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lamentado que algunas comunidades autónomas y ayuntamientos no estén ayudando al Gobierno central a aplicar una normativa que luche contra los pisos turísticos ilegales y ha puesto el ejemplo de Andalucía, una administración que incluso ha recurrido la nueva normativa del Ejecutivo para regular la vivienda de corta duración.

El Gobierno central lleva meses recriminando a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que no aplique la ley estatal de vivienda, una norma cuyo objetivo es reducir el precio. De ese modo, la evolución del precio de la vivienda en las comunidades autónomas que no han aplicado dicha norma estatal es sólo responsable de la norma autonómica vigente en cada una de las administraciones.

Moreno ha blandido que el Gobierno andaluz aprobó la semana pasada en su reunión del Consejo de Gobierno un proyecto de ley de vivienda para su remisión al Parlamento de Andalucía, texto del que ha destacado que "está consensuada con el sector, con organizaciones, con usuarios" y ha pedido que la vivienda "no la volvamos a utilizar como instrumento político" y ha apostado por "buscarle solución a un problema que están padeciendo los jóvenes y, especialmente, familias vulnerables".

El presidente responde al "insulto"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho también referencia a las críticas que recibió por parte del presidente del Gobierno. Moreno le ha recriminado sus "pocos argumentos" y que en ese escenario Sánchez "tiene que recurrir al insulto a mi figura" cuando ha sostenido que para las elecciones al Parlamento de Andalucía en 2026 "quedan todavía nueve meses", aunque ha apuntado el origen de esas críticas de Sánchez hacia Moreno resida en que "su candidata todavía no genera ilusión, no despierta interés", por cuanto le ha atribuido a María Jesús Montero que su hándicap es que "desde el pasado no se pueda conquistar en el futuro".

"Cuando uno no tiene propuesta, lo único a que tiene que apelar es al insulto como hizo ayer el señor Sánchez en el mitin de Málaga", ha remachado su reflexión en este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid con motivo de su asistencia a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.