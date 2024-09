Moreno repetirá como candidato a presidente andaluz pero rechaza perpetuarse: "No estaré los 19 años de Chaves"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este martes que "en principio" repetirá por tercera vez como candidato en las elecciones autonómicas de 2026, pues "Andalucía no está para introducir elementos de incertidumbre e inestabilidad", pero ha descartado "perpetuarse en el poder" como hizo el socialista Manuel Chaves, que estuvo 19 años al frente del Gobierno andaluz. Si lograra seguir al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, Moreno completaría 12 años como presidente.

"Que yo vaya a estar el tiempo que estuvo Chaves ya le digo que no, una cosa es que yo intente, junto con mi equipo, consolidar un proyecto político de largo alcance, reformista, liberal, comprometido socialmente y centrista, y otra cosa distinta es que yo quiera perpetuarme en el poder, entre otras cosas, porque es muy, muy agotador en términos personales", ha dicho Moreno en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.

El presidente del PP andaluz se ha referido a la limitación del mandato de ocho años, que no está establecido en norma alguna, y ha asegurado que tal limitación es una "fórmula interesante" porque "obliga a una renovación forzosa de los cuadros y cuando entran equipos nuevos entran aptitudes nuevas, ángulos de visión de la sociedad y de los problemas distintos que refresca las instituciones".

"No puedes decir de la noche a la mañana que me voy"

Moreno ha reflexionado sin mebargo sobre la caducidad de los presidentes del Gobierno y ha advertido que se trata de una cuestión que plantea "problemas" porque, "cuando asumes responsabilidades con la sociedad, con tus equipos, convences a gente para que se venga contigo a trabajar, no puedes de la noche a la mañana decir ahora me voy, porque no es fácil el relevo de los líderes en los partidos, y más en Andalucía, donde tantos años y tantas décadas nos ha costado conseguir ese objetivo de ser los preferidos de los andaluces, como lo somos ahora".

El presidente ha afirmado que "en principio" tiene intención de volver a aspirar a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, que siguiendo estrictamente la duración de cuatro años de la legislatura deberían celebrarse en 2026, porque lo contrario sería "introducir al partido, y más importante, a la sociedad, en un punto de incertidumbre y ahora mismo Andalucía no está para introducir elementos de incertidumbre e inestabilidad".

"Andalucía ha cogido una senda de crecimiento", ha subrayado Moreno, "llevamos casi seis años creciendo por encima de la media de España y de Europa, cambiando nuestra proyección reputacional, haciendo cosas que no se hacían antes, funcionando, con sus luces y sus sombras, pero funcionando bien, y creo que esta dinámica no debemos perderla".

"El poder es muy agotador"

Moreno ha descartado de forma tajante estar al frente de la Junta "el tiempo que estuvo Chaves", que alcanzó los 19 años en San Telmo, "pasando por distintas vicisitudes, a veces con mayoría, pactando con IU y con el PA". "Una cosa es que yo intente, junto con mi equipo, consolidar un proyecto político de largo alcance, reformista, liberal, comprometido socialmente y centrista, y otra cosa distinta es que yo quiera perpetuarme en el poder, entre otras cosas, porque es muy, muy agotador en términos personales", ha subrayado.

Preguntado por si cree que Pedro Sánchez si aspira a alcanzar los años en el poder de Chaves en Andalucía, el presidente de la Junta se ha mostrado convencido de que "le gustaría estar hasta el final" porque tiene "una obsesión con el poder que destila comportamientos razonables en términos democráticos".

"Escucho al presidente va a gobernar pese al legislativo, le faltó pese al poder judicial, cuando uno tiene ese afán, cuando uno está más en la supervivencia que en gobernar para el conjunto de los españoles, cuando uno pone el interés personal por encima del general de los españoles y de tu propio partido, evidentemente que tiene un problema y ese problema es una obsesión con el poder, una obsesión con seguir siendo presidente, cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste", ha concluido.

"Echo en falta el PSOE de antes"

Preguntado por si prefiere a Juan Espadas como candidato del PSOE-A a la Junta en 2026, Moreno ha asegurado que le "desea lo mejor" pero es una cuestión que deben "decidir él y sus compañeros de partido" para añadir a continuación que "echa en falta al PSOE de antes, no al de los ERE, sino al que defendía los intereses de Andalucía y tenía visión de Estado".

"El PSOE en Andalucía no es ni la sombra de lo que llegó a ser durante décadas pasadas, se ha convertido en una mala sucursal del sanchismo, sin voz propia, incapaz de emitir ningún juicio crítico a las tropelías que están sucediendo en España en perjuicio de Andalucía y de otras comunidades autónomas", ha añadido el presidente del PP-A, que ha dejado claro que "no he votado nunca al PSOE, pero que sí creo que para el sistema democrático es necesario y España funciona mejor, a pesar de las críticas que tenga el bipartidismo, con dos fuerzas políticas que tengan claro el concepto de Estado y el interés general de los españoles con sus singularidades y con su visión distinta de la sociedad".