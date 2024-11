Nuevas voces críticas del PSOE de Andalucía reclaman un cambio de dirección

José Caballos, ex senador y ex portavoz del grupo parlamentario socialista en la Cámara andaluza, ha solicitado un cambio en la dirección del PSOE-A, ahora que se aproxima el Congreso Regional en el que los militantes deben elegir a su secretario general. Caballos, que ahora es miembro del comité director del PSOE-A, ha escrito un artículo, respaldado por otras 47 personas, en el que sostiene que "lo que corresponde ahora, antes de caer en el absurdo continuismo de un presente que ni recuerda ni espera, es apostar por un nuevo rumbo y una nueva dirección del PSOE de Andalucía que, sobre la base de una militancia reactivada y participativa en un partido fuerte, levante las expectativas de la mayoría social progresista, que nos está esperando"

A Caballos le acompañan otras 47 personas que militan en el PSOE y que han ocupado puestos de relevancia en la organización a lo largo de las últimas décadas. También hay militantes que han sido miembros de comités de empresas. Hay tres ex presidentes de la Diputación de Málaga, Juan Fraile, Salvador Pendón y José María Ruiz Povedano, además del ex alcalde de Torremolinos, José Ortiz.

Estos críticos con el actual secretario general, Juan Espadas, adelantan que sí respaldarán a Pedro Sánchez en el 41º Congreso Federal, que se celebrará en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. "Vamos a apoyar a Pedro Sánchez -indican- por su coraje, determinación, y por sus políticas progresistas que están beneficiando a muchos millones de españoles. Y por haber mantenido, contra viento y marea y contra todo pronóstico, la Presidencia del Gobierno con casi 4 puntos y 900.000 votos más que en 2019".

El artículo también va rubricado por la ex senadora Antonia Aránega y por el ex rector de la Universidad de Almería Alberto Fernández. Hay un ex consejero de la Junta, Guillermo Gutiérrez, y quien fuese presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE en esta provincia Luis Navarrete. También Juan Manuel Flores, que fue teniente de alcade con Juan Espadas y con Antonio Muñoz en el Ayuntamiento de Sevilla, y la ex parlamentaria Elia Rosa Maldonado.

Este nuevo movimiento de críticos con Juan Espadas se añade a otros grupos y dirigentes que en las últimas semanas vienen solicitando el cambio de la dirección. En Cadiz lo ha solicitado su secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, y desde Huelva quien fuese otro portavoz parlamentario, Mario Jiménez. En estas dos provincias hay una alianza con anteriores partidarios de Susana Díaz para promover el cambio. Y, a su vez, en todas las provincias hay un grupo llamado Bases Andaluzas Socialistas, que también apuestan por la renovación.

El PSOE de Andalucía celebrará su congreso regional después del federal y nunca después del 23 de febrero. Por el momento el único que ha anunciado su candidatura es Juan Espadas, aunque se da por hecho que concurrirán más a la vista del volumen que está adquiriendo el movimiento crítico.