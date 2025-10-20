La oposición no da crédito la encuesta del Centra y vaticina que el PP "está mucho peor de lo que plantea"

Las encuesta de intención de voto del Centro de Estudios Andaluces, Centra, conocida este lunes ha generado una catarata de reacciones en todos los partidos políticos con un denominador común: toda la oposición considera que no refleja suficientemente el desgaste que supondría para el Gobierno andaluz la crisis de los cribados del cáncer de mama. Y eso a pesar de que el Barómetro señala que el Ejecutivo de Juanma Moreno podría perder la mayoría absoluta a causa de esta crisis sanitaria.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha asegurado que "la mejor encuesta son las Mareas rosas pidiendo la dimisión de Moreno Bonilla explícitamente". En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, ha ahondado sobre esos resultados de celebrarse en estos momentos elecciones al Parlamento de Andalucía para considerar que "no hay barómetro ni hay encuesta que pueda opacar lo que está pasando en la calle y lo que está poniendo de manifiesto la gent y es que hasta aquí hemos llegado", de manera que están advirtiendo que "con la salud no se juega".

"Los andaluces y las andaluzas hemos dicho hasta aquí y desde luego seguiremos apoyando a la gente y la gente apoyándonos a nosotros para que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta", ha afirmado Crespín quien detalla que "es que ese barómetro se hizo antes de que viviéramos el esperpento que ha pasado con el cribado del cáncer de mama", ha sostenido de entrada la dirigente socialista, quien ha esgrimido en este sentido que "la mejor encuesta es la calle" por cuanto ha apelado en este sentido a "las cien firmas que hemos recogido en menos de una hora".

El coordinador General de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. / E.P.

En un sentido similar se ha pronunciado el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, quien ha defendido que el PP "está "mucho peor de lo que plantea" la última edición del Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), que, por otra parte, refleja que la marca de Por Andalucía "consolida su tendencia al alza" en estimación de voto. "El Centra tiene tufo a manipulación del PP y, lamentablemente, forma parte de las herramientas de propaganda del Gobierno andaluz" del PP.

Según su opinión, tras conocer esta encuesta "queda una cosa clara", y es que "la situación del Partido Popular debe de ser mucho peor de lo que plantea" el barómetro de la fundación pública, teniendo en cuenta que la muestra de entrevistas que compone el trabajo de campo del que parte fue realizada "antes de la crisis de los cribados" de cáncer de la sanidad andaluza. "Por tanto, el PP está mucho peor de lo que este Centra nos está diciendo", según ha colegido el dirigente de IU, que ha agregado que desde su formación política no le prestan "mucha atención a las encuestas, y mucho menos a este artefacto" del PP.

La responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, también defiende la misma postura. "Los resultados habrían sido otros si la encuesta se hubiera hecho en estos días, tras el escándalo del cribado del cáncer de mama". García ha indicado que el problema que más preocupa a la ciudadanía andaluza, según los resultados del estudio, es la sanidad "porque es algo que nos afecta a cada familia en toda Andalucía", por lo que ha augurado de que los resultados "no tendrían nada que ver" si se hubiera hecho hoy esa encuesta. "Aunque los resultados se verán el mismo día de las elecciones, nos importa muchísimo que estas encuestas reafirmen que el camino que ha cogido Adelante es el que se debe tomar, de denuncia y de hacer una buena oposición en el Parlamento", ha ahondado Mari Gacía.

Vox no presta atención a las encuestas

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha reafirmado este lunes en su "discurso" de que a su partido no le interesan "nada" las encuestas de intención de voto. "A nosotros no nos interesa nada" de las encuestas de reparto de escaños, ha dicho el portavoz de Vox en Andalucía, que en esa línea ha advertido de que este lunes no va a "cambiar el discurso" al respecto, "aunque Vox crezca" en estimación de voto.

Gavira ha insistido en las críticas que hace al Gobierno andaluz. "El PP y el PSOE llevan gobernando Andalucía los últimos 40 años y seguimos teniendo problemas en el empleo, la atención sanitaria, la vivienda, y nos han añadido el problema de la inmigración ilegal".

El portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Manuel Gavira. / Joaquín Corchero/Parlamento de Andalucía

El PP celebra la "confianza"

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha destacado que Juanma Moreno sigue teniendo la "confianza" mayoritaria de los andaluces, quienes rechazan la "radicalidad y crispación" de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero. En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado que Juanma Moreno gobierna con una mayoría suficiente y exigente, "a la que da explicaciones; con la que tiene un compromiso de progreso, y con la que comparte sus errores y sus reparaciones". "A ellos se debe, a los que le votaron y a los que no lo hicieron, y es un gobierno para todos", según ha apuntado. "La vía andaluza mantiene el respaldo ciudadano" y revela que la gestión, el diálogo, la moderación y la estabilidad siguen siendo valores premiados".

Asimismo, ha destacado que Juanma Moreno sea el líder político "preferido por los andaluces para seguir como presidente, con casi un 40% de apoyo", mientras que el PP-A se mantiene como "el partido que mejor respuesta puede dar a los problemas de los andaluces". Repullo ha destacado que 8 de cada 10 andaluces apuesta por "una financiación justa para las comunidades autónomas". En definitiva, según Antonio Repullo, "los andaluces siguen confiando en Juanma Moreno y rechazan la radicalidad y la crispación que María Jesús Montero y Pedro Sánchez quieren traer a Andalucía".