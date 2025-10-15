La oposición rechaza el nombramiento de Sanz y apunta a Moreno como la causa del caos en la sanidad

El nombramiento de Antonio Sanz al frente de la Consejería de Sanidad, ha servido para poner de acuerdo a toda la oposición parlamentaria al Gobierno de Juanma Moreno. Todos los partidos han rechazado la continuidad del jerezano que había asumido de manera accidental las funciones del departamento después de la dimisión de Rocío Hernández después de poco más de un año en el cargo. Los partidos han coincidido en apuntar al presidente de la Junta como el verdadero artífice del "caos" sanitario que vive la comunidad autónoma en los últimos años.

Así, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha considerado que la elección de Sanz -al que ha calificado como "consejero de la propaganda y manipulación"- evidencia que Juanma Moreno, lo que busca ante todo es "salvar" su imagen en el actual contexto de crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama. A juicio de la parlamentaria socialista, "el objetivo" que maneja el Gobierno andaluz "no es salvar la vida de las mujeres, no es hacer pruebas diagnósticas, o devolver a la sanidad pública una mínima credibilidad", sino que es "salvar a Moreno Bonilla".

Férriz ha tildado de "catástrofe" lo que está sucediendo con la sanidad sanitaria, y ha incidido en defender que Moreno debería "poner al frente de una crisis sanitaria a alguien que sepa gestionar crisis sanitarias" como la actual, en la que "no hay ni un día que no nos levantemos escuchando otro testimonio desgarrador de una andaluza o de un andaluz contando casos que te rompen por dentro de cáncer, de atenciones sanitarias que no llegaron, de revisiones que no llegaron, y del colapso sanitario que existe en Andalucía, que cuesta enfermedades y vidas", ha remarcado.

La parlamentaria ha denunciado además que, "ante la mayor crisis sanitaria jamás vista en Andalucía, hemos visto a un presidente de la Junta" inmerso "en una escalada de mentiras" y mostrando "una gran insensibilidad y una gran inhumanidad ante el drama de miles de mujeres que lo que están reclamando es que alguien haga algo por su vida". La portavoz socialista ha aseverado que, "de todas las mentiras que ha dicho" Juanma Moreno en las últimas "dos semanas, la más dolorosa es decir que han llamado a todas las mujeres" afectadas por los problemas del cribado de cáncer de mama y "escuchar cada día decir a esas mujeres que no las han llamado".

Sanz como "cortafuegos"

Vox ha considerado que el nombramiento no es más que un "cortafuegos" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido poner porque "no tiene ni idea de cómo afrontar el problema" que existe en el sistema público sanitario. "El chico para todo, el señor Sanz, se va a dedicar a gestionar la atención sanitaria de los andaluces cuando no conoce nada", ha indicado Gavira, quien ha insistido en que Moreno intenta "poner un cortafuegos para que no llegue el incendio al Palacio de San Telmo, pero no se da cuenta de que ya lo tienen dentro".

"Y el señor Sanz, que tampoco sabe de temas de bomberos, pues va a ser quien apague el incendio de la atención sanitaria en Andalucía", ha ironizado Gavira. En su opinión, es evidente que "nadie quería asumir la titularidad de esa consejería" y, por eso, Moreno ha tenido que poner a Sanz al frente de Sanidad, lo que además "viene a demostrar la poca importancia" que el presidente da a la atención sanitaria. "No tiene ni idea de cómo afrontar el problema; no tiene ni idea de cómo gestionar la principal competencia que tienen encomendada", ha insistido Manuel Gavira, para quien Sanz se va a dedicar a "politiquear" al frente de la Consejería de Sanidad y "no va a resolver" los problemas.

Para Vox, la política sanitaria de Moreno consiste en "parches, propaganda, publicidad institucional, y recursos a los sindicatos para que no salgan a la calle y se manifiesten". Ha añadido que los andaluces se han dado cuenta de que la atención sanitaria "no es lo principal" para Moreno, sino "no perder ni un voto". "Está jugando con la salud de los andaluces y eso sí que no lo vamos a consentir", ha apuntado.

El PP se queda en solitario

El PP-A ha considerado que Antonio Sanz es la "persona adecuada" para resolver los problemas en el sistema sanitario público, como el relativo a los cribados del cáncer de mama, y el que, de hecho, comparecerá la próxima semana en un debate general en el Pleno del Parlamento al respecto. El portavoz popular, Toni Martín ha valorado "muy positivamente" el nombramiento porque a lo largo de los años ha "demostrado que siempre es la persona adecuada para solucionar problemas".

Los pasos del Gobierno andaluz han sido, según Martín: Se ha "reconocer el problema" y "asumir el error"; pedir "perdón a las personas afectadas"; "informar en todo momento con transparencia de lo que está sucediendo y de lo que se está haciendo"; poner marcha un plan de choque para afrontar el problema para que "no vuelva a suceder más"; asumir "responsabilidades políticas" con la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo, y nombrar a un nuevo consejero de Sanidad.

Martín ha denunciado que, concretamente, el PSOE-A esté afrontando el problema del cribado del cáncer de mama como "una oportunidad de oro para echar a Juanma Moreno" y "no le preocupa nada las mujeres afectadas". "Todo es una sobreactuación porque creen que tienen un arma política para desgastar a Juanma Moreno", según ha señalado Toni Martín, para quien los partidos de la oposición "no quieren que se solucione el problema, sino que quieren que les llegue hasta las elecciones".