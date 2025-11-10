El parlamentario andaluz Juan Antonio Delgado se presenta a las primarias de Podemos para ser candidato a la Junta

El parlamentario del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha anunciado su candidatura a las primarias que ha abierto Podemos Andalucía para decidir la cabeza de lista para la Presidencia de la Junta en las elecciones previstas para la próxima primavera.

El diputado andaluz ha anunciado su candidatura en un vídeo publicado este lunes en su cuenta de la red social X que acompaña de un comentario en el que recuerda su condición de guardia civil -actualmente en situación de servicios especiales- para anunciar "que viene la Guardia Civil pero a defender los derechos del pueblo andaluz".

Delgado agrega en el vídeo que se presenta a este proceso de primarias "con ganas, ilusión, con el compromiso de trabajar y defender lo que de verdad importa: la sanidad pública, la educación de nuestros hijos, el trabajo digno, la bajada del alquiler y, sobre todo, una política que no deje a nadie atrás".

"Creo que es el momento de volver a creer en la política para cambiar las cosas, para unir, para cuidarnos, para mirar a la gente a los ojos y decirle que se puede vivir mejor", añade Delgado en ese vídeo recogido por Europa Press en el que defiende que "Andalucía tiene fuerza, dignidad" y "gente buena" que "necesita esperanza y que estemos a la altura".

Diputado por Cádiz, Delgado concurrió a las primarias que Podemos Andalucía celebró para elegir a su candidato a la Junta para las anteriores elecciones de 2022, en las que se impuso, si bien la integración del partido morado en la confluencia de formaciones de izquierdas que se unieron en torno a Por Andalucía lo apartó del número uno de la candidatura de aquella coalición, una cabeza de lista que recayó finalmente en la que es actual portavoz parlamentaria de dicho grupo y miembro de la dirección de IU Andalucía, Inma Nieto.

Antes de ser parlamentario del grupo Por Andalucía por la provincia de Cádiz en la actual XII legislatura del Parlamento andaluz -desde julio de 2022-, Delgado fue diputado nacional en el Congreso en las tres legislaturas que se encadenaron entre 2016 y 2019, y concurrió a las elecciones generales de noviembre de 2019 como número dos por la provincia de Cádiz de la candidatura de Unidas Podemos, que en aquella cita sólo obtuvo un escaño en esa circunscripción que correspondió a Noelia Vera.

Este lunes se publican las precandidaturas individuales

Podemos inició el pasado jueves, 6 de noviembre, el proceso de primarias para "elegir a las personas que formarán las listas electorales que concurran a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía", previstas para la primavera de 2026, para lo que hasta este pasado domingo día 9 estaba abierto el plazo de preinscripción de candidaturas.

Así se recoge en la documentación que sobre este proceso de primarias ha difundido Podemos Andalucía, desde donde han aclarado a Europa Press que éste se ciñe a la elección de los candidatos con los que el partido morado aspira a concurrir a las elecciones andaluzas, ya sea por separado o formando parte de una coalición como la de Por Andalucía, en torno a la que confluyeron seis formaciones en los comicios de 2022, entre las que figuraban Izquierda Unida (IU), Podemos y Más País Andalucía, organización que actualmente está referenciada en Movimiento Sumar.

Según el calendario diseñado, este lunes, 10 de noviembre, se publican las precandidaturas individuales registradas y se abre un plazo de subsanaciones iniciales que se prolongará hasta el martes, y entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre estará abierto el plazo para pedir y conceder avales personales y colegiados, y subirlos a la web. Y, "si procede, el certificado de aportaciones".

Velarde, Durán y Hornillo, también en las listas

Con la de Delgado, se han presentado 165 precandidaturas individuales para las listas de Podemos Andalucía, de las que seis son para ser cabeza de cartel, incluida la del diputado gaditano. Entre quienes han decidido presentarse a las primarias para formar parte de las listas figuran la actual portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, que es parlamentaria por Granada, y la diputada nacional y ex secretaria general de Podemos Andalucía Martina Velarde.

También figura entre la relación de precandidaturas que ha publicado Podemos Andalucía a portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, quien también es concejal en el Ayuntamiento de la capital hispalense.

Desde Podemos Andalucía han señalado que la forma como el partido concurrirá a los próximos comicios andaluces se decidirá en una "consulta a la militancia" para la que aún no hay fecha.

Con estas primarias, Podemos sigue los pasos de IU y Movimiento Sumar Andalucía, que han celebrado ya procesos internos para elegir a sus candidatos a la Junta en las próximas autonómicas, a expensas de quién se acuerde que sea el cabeza de lista de la posible confluencia por la que han apostado públicamente tanto dirigentes de IU como de Movimiento Sumar.

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, ha sido el elegido para encabezar la lista de IU a la Junta, mientras que la parlamentaria autonómica Esperanza Gómez ha sido la designada para ello en las primarias que ha desarrollado Movimiento Sumar Andalucía, al igual que José Antonio Jiménez por parte de Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Representantes de IU, Movimiento Sumar Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo han registrado recientemente ante el Ministerio del Interior la coalición Por Andalucía como partido político de cara a la cita con las urnas del año que viene.