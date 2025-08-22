El Parlamento de Andalucía aplaza dar explicaciones sobre los incendios hasta que acabe el riesgo

La Diputación Permanente del Parlamento ha rechazado con la mayoría absoluta del PP, convocar un pleno extraordinario a petición de la oposición para que la Junta informara sobre su actuación tanto ante los incendios forestales como en el que afectó a la Mezquita de Córdoba, por considerar que "no hay nada que haga necesaria esa celebración extraordinaria y urgente". Así lo ha asegurado el portavoz del PP, Pablo Venzal, que ha argumentado que "Andalucía ha demostrado que ha funcionado y que la coordinación ha sido la correcta" y ha lamentado que la oposición no haya planteado "ni una sola propuesta que justifique un pleno extraordinario".

"Sus argumentos son los mismos que utilizaron en el último pleno del mes de julio", ha defendido Venzal, que ha acusado a los grupos de izquierdas de "plantear preguntas que nada tiene que ver con la urgencia y que se pueden ver perfectamente en una sesión ordinaria" de la Cámara autonómica. Tras la reunión de la Comisión Permanente fuentes de la Consejería de Presidencia, han precisado que su titular, Antonio Sanz, comparecerá a petición propia en el Parlamento para informar cuando finalice la campaña de alto riesgo de incendios.

Sanz, que ha participado en la Diputación Permanente para la convalidación de un decreto ley sobre las licencias de TDT, ha defendido en declaraciones a los medios al término de su intervención que el PSOE redujo un 12% los fondos del Plan Infoca en sus últimos años y que el PP los ha duplicado. "Lo que el PSOE gastaba en todo el Plan Infoca es lo que ahora se gasta sólo en prevención: 146 millones y 111 para extinción. En total, 257 millones de euros en 2025, una cifra histórica".

Oposición pide explicaciones

Por su parte la portavoz del PSOE, María Márquez, ha avanzado que si no se producen esas explicaciones por parte de la Junta su grupo solicitará la creación en la Cámara de una comisión de investigación sobre el uso del dinero destinado a la prevención de incendios, además de criticar que "mientras los bomberos están en primera línea de fuego, Moreno esté en primera línea de playa".

Márquez ha acusado al presidente de la Junta de "haber reaparecido morenito y en guayabera" para ir a la Feria de Málaga y de "no haber tenido la capacidad" de visitar los lugares afectados por el fuego "y trasladar un mensaje de tranquilidad". "No es la foto que le gusta porque no le gusta el fondo a este presidente pose", ha señalado.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha apoyado que la Junta dé explicaciones sobre los incendios, "con más motivo", ha dicho, después de la Fiscalía haya anunciado que va a investigar si se han realizado las labores de prevención adecuadas. Por ello ha propuesto que las comparecencias se produjeran durante la primera semana de septiembre, antes del pleno ordinario previsto para la segunda (los días 9 y 10), además de afear a todos los partidos por atribuir los incendios al cambio climático "cuando los datos dicen que el 80 % de los incendios son provocados".

La diputada de Por Andalucía Inmaculada Nieto ha señalado que el Gobierno andaluz "ha perdido el relato" en este asunto y ha añadido que "no entra en cabeza de nadie que no haya sido él quien haya venido al Parlamento a hablar de esto sin que hiciera falta que la oposición se lo pidiera". Nieto se ha preguntado "cómo se puede estar tan disociado de la realidad" como para acudir a la Cámara para aprobar un decreto ley sobre la TDT y no a hablar de los incendios y ha pedido a la Junta que "informe de su responsabilidad".

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, se ha preguntado "cuántas hectáreas hace falta que se quemen en Andalucía para que la Junta venga a explicarlo" y ha argumentado que "si no lo hacen es porque tienen algo que esconder", además de añadir que "lo más importante no es que los políticos vayan a los incendios, sino que vengan al Parlamento a dar explicaciones". "Vengan y explíquenlo, porque fuera de Andalucía ustedes piden que se explique", ha subrayado García, en alusión a la petición del PP para que el Gobierno central informe en el Senado sobre los incendios en todo el país.