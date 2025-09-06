El Parlamento andaluz debate sobre incendios, salud y educación en el inicio del curso electoral

La celebración del primer Pleno en el Parlamento después de las vacaciones marca el inicio de un curso marcado por unas elecciones a la vista. Con un horizonte electoral fijado para la primavera, y dando por hecho el progresivo debilitamiento de la actividad legislativa, los grupos parlamentarios idearán las propuestas que sirvan como altavoz de unos mensajes en busca del electorado, a la caza del voto. La guerra política está servida. Y así lo será desde el primer día, desde la primera sesión plenaria, que abrirá este miércoles las hostilidades.

La actividad en la Cámara estará protagonizada esta semana por el primer debate del Pleno. Y cada formación política, incluida la que apoya al Gobierno de la Junta, empleará las herramientas de las que dota la Cámara para elevar a la opinión pública el marco discursivo que mejor se adecue al programa electoral por venir. El Gobierno se enfrentará pues a la primera defensa de su gestión tras el verano. Los incendios será una piedra de toque. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, comparecerá a petición propia para dar cuenta de los incendios ocurridos durante el verano. El fuego en la Mezquita tendrá un capítulo aparte en el turno de preguntas del jueves.

El tema de los incendios no concluye ahí. El Grupo Socialista ha registrado la solicitud de creación de una comisión de investigación "relativa a las medidas de prevención de incendios forestales y los medios materiales y humanos puestos a disposición del Plan Infoca", ha informado Europa Press. Esta propuesta llega después de que la Comisión Permanente del Parlamento rechazara en agosto un Pleno extraordinario después de los fuegos de Tarifa que obligó a varios desalojos y de la sucesión de protestas por parte del personal durante las últimas semanas.

El mismo miércoles, después de Sanz, será la consejera de Salud, Rocío Hernández, quien explique desde la tribuna de oradores el nuevo paquete de 500 millones de euros dirigidos a conciertos con las empresas privadas de salud. La petición de la comparecencia llega a cargo del Grupo Socialista, que lleva meses afilando el mensaje de la "privatización" de los servicios básicos públicos como la sanidad y la educación.

La educación tendrá su hueco el mismo miércoles. La consejera del ramo, Carmen Castillo, comparecerá para informar del inicio del curso escolar. Los grupos Socialista y Por Andalucía, que son dos de los solicitantes junto a Vox, abundarán en reclamar explicaciones a la consejera por el proceso de "privatización", según sus palabras. La línea está ya marcada, sea en la gestión de la educación Infantil o de la Formación Profesional. Ayer mismo, el secretario de Organización adjunto del PSOE-A, Alejandro Moyano, exigió una "marcha atrás" a la "deriva privatizadora" de la FP. Los mensajes girarán en torno a ese mensaje.

El PSOE afirma que la FP privada ha crecido en Andalucía un 80% durante el mandato del PP, mientras que la pública ha experimentado un crecimiento del 1%. Los socialistas lamentan, según recoge Europa Press, que no haya plazas públicas para "muchos de los módulos de FP" pero que las haya para la modalidad privada.

Y si la gestión del medioambiente, de la salud y de la educación serán los ejes del Pleno de esta semana, cuestiones que lo seguirán siendo los próximos meses, la Cámara andaluza será el escenario el jueves de otro debate de primera magnitud en la comunidad autónoma. El Grupo Socialista interpelará al Gobierno sobre la vivienda, debate que evidenciará las posiciones antagónicas de los partidos y el Ejecutivo a la hora de encontrar las soluciones. El problema de la vivienda, que es el tercero más importante para los andaluces, será un indudable foco de la dialéctica política hasta las elecciones.

El Grupo Popular, por su parte, aprovechará también los focos que proporcionan el Parlamento para hacer su labor de oposición, en esta ocasión con un mensaje dirigido al Gobierno central. En esa clave cabría interpretar la solicitud que le plantea para que reclame en la Unión Europea una negociación con la administración de Estados Unidos "de salvaguardias arancelarias sectoriales para el aceite de oliva, el vino, las frutas y hortalizas y los productos de ganadería extensiva.