Cómo y dónde pedir cita para la vacunación de la gripe en Andalucía

Segun la Junta de Andalucía, Andalucía dispone de 2,3 millones de vacunas para prevenir la gripe e inmunizar a más población, una cifra que asciende a casi el doble que el año pasado. Y es que, de cualquier manera, la temporada 2020-2021 va a estar marcada por las dificultades que plantea la crisis del coronavirus.

Por este motivo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adelanta la vacunación en residencias de mayores y profesionales sanitarios. Las directrices especifican que los mayores que se encuentren en centros residenciales y el personal sanitario, tanto de atención primaria como hospitalaria, -dada "su especialidad vulnerabilidad y la importancia de evitar la transmisión de la enfermedad gripal"-, comenzarán a vacunarse este jueves 8 de octubre, aunque la campaña empieza el 14 de octubre.

Cómo pedir cita para la vacunación de la gripe

Teniendo en cuenta que los primeros en poder conseguir cita para vacunarse tendrá un orden específico (ancianos de residencias, personal sanitario, personas mayores de 65 años y el resto de grupos de riesgo), las citas se ofrecerán de manera telemática, sobre todo a través de ClicSalud+ y la App de Salud Responde.

Aunque también es posible a través de SMS al teléfono 600 123 400. Para pedir una cita mediante un SMS basta con enviar el texto "CITASAS", seguido de un espacio y el número de la tarjeta sanitaria al número 600 123 400.

A continuación, recibirá un mensaje de respuesta en el que le aparece el día y la hora disponible de su médico de familia o pediatra, cita que el solicitante podrá confirmar en el caso de que le resulte conveniente mandando un nuevo mensaje con la palabra "CITASAS OK". La medida pretende fomentar el uso de las aplicaciones con el fin de "descongestionar las líneas telefónicas de los centros".

Hasta el 30 de octubre será prioritaria la vacunación de los mayores de 65, día en el que se eliminará la restricción de edad. A partir de esa jornada podrá pedir cita el resto de pacientes que formen parte de la población diana.

Las apps facilitarán un aviso que recuerde, ante la demanda de la vacuna, quién puede solicitar cita (o quién no) en relación a la población concreta en la que se basa la campaña advirtiendo, asimismo, que no se administrará la vacuna a las personas que no se encuentren incluidas en los grupos de riesgo descritos.

¿Y los puntos de vacunación?

Es una de las novedades de la campaña. Según el protocolo, que incluye varias pautas en este sentido, los centros de salud tienen la obligación de eludir la acumulación de personas en su interior con el objetivo de evitar posibles contagios de coronavirus.

Cada centro o consultorio tendrá que abrir varios puntos de vacunación favoreciendo cuanto antes la puesta de la mayor parte de las personas de riesgo. "Las citas se distanciarán una de otra el tiempo necesario (en torno a cuatro o cinco minutos) para evitar aglomeraciones de los pacientes mientras esperan", explican desde el SAS.

En el caso de las personas de mayor riesgo Andalucía va a promocionar la vacunación en domicilio por parte de profesionales sanitarios. El SAS tiene previsto ofrecer este servicio a personas mayores de 75-80 años o pluripatológicos, convalecientes o con altas hospitalaria, que tengan dificultad de su acceso al centro sanitario por su estado de salud o situación de deterioro funcional o cognitivo.

También para minimizar la asistencia de la población de riesgo a los centros de salud se tiene previsto llevar a cabo la vacunación de la gripe fuera de los centros, en áreas comunes y zonas de paso frecuente con carpas en zonas anexas a centros de salud o en zonas habilitadas para ello como pabellones deportivos, siempre con cita previa para los pacientes.