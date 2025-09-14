Pedro Sánchez arropa a Montero en Málaga atacando a Moreno: "Le veo desganado, sin propuestas para Andalucía"

Pedro Sánchez venía este domingo a Málaga a arropar la candidatura de María Jesús Montero, su todavía vicepresidenta primera, a las andaluzas. Y para eso ha utilizado dos estiletes: el ataque directo a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y la defensa de lo público en contraposición a lo privado, que ha asociado a la gestión popular. Del presidente andaluz, que estuvo también este viernes en Málaga, ha dicho que es "muy de derechas", tratando de desgastar la imagen de moderado del malagueño. También ha dicho que le ve "desganado, sin ilusión, sin propuestas para Andalucía". Contraponiendo a Montero, que está "cargada" de todo esto.

Las arremetidas contra el dirigente popular han sido muchas y variadas. Tanto a él como a su partido, que ha relacionado con la "ultraderecha" en repetidas ocasiones y asegurando que "si no tiene la mayoría absoluta, vendrán los de Vox a salvarle, como pasó en Valencia". La diana estaba puesta en alejar a Moreno de la imagen de popular cercano a la socialdemocracia que viene trabajando. Le ha llamado "discipliente y distante con su región" y le ha atacado por no acudir a los incendios que se produjeron este verano.

Sánchez también ha usado para su ataque a los populares la defensa de lo público ante el favorecimiento de la gestión privada. Sanidad, educación o la importancia de la transición energética; desde sacar pecho por su política de becas, hasta las políticas económicas.

Sobre su apuesta por la vivienda ha destacado que "desde 2018 que formamos el Gobierno hemos aumentado en un 82% las partidas a la educación pública". Esta, ha señalado, es una apuesta por "invertir en igualdad de oportunidades entre nuestros jóvenes". En Formación Profesional, han aumentado 400.000 plazas, ha defendido, con una apuesta que ha pasado "de 182 millones a más de 1.000 millones de euros".

Ha acusado al PP de ser un partido instalado "en el insulto" y ha recordado a Montoro, ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, "cuando estaba en la oposición dijo: que sufra España, que ya vendremos nosotros para levantarla", para decir que al PP, "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición", y asegurar que la estrategia sigue siendo "la misma".

Se contaban por decenas los autobuses en los alrededores del Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga. Unas 4.000 personas –la mayoría peinando canas–, según la organización, se congregaron en una plaza a la que no venía el PSOE andaluz desde 2014, en unas elecciones europeas. Antes, lo hicieron en 2008 para cerrar la campaña de Pedro Sánchez. Hasta ahora habían optado por lugares de menor tamaño en sus visitas a la provincia. Para justificar su desplazamiento como presidente del Gobierno, previamente ha hecho una visita –para gráficos y de menos de 20 minutos– a una promoción de 536 viviendas de protección oficial que se están levantando en las proximidades al pabellón.

También la causa de Palestina ha sido uno de los puntos principales del discurso de Sánchez. "Hoy termina la Vuelta a España, nuestra Vuelta. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas, como la de Palestina", ha señalado Sánchez, mientras aparecían las banderas verde, roja, blanca y negra, en el pabellón, donde antes sólo se veían españolas y andaluzas.

Montero defiende la sanidad "pública frente a la privatización"

Antes que Sánchez, ha intervenido Montero, que ha hecho valer su pasado al frente de la Consejería de Salud para contraponer la sanidad "pública puntera frente a la privatización" que ha asociado a los populares. Ha dicho que la suya era una sanidad con tecnología puntera, que hizo, por ejemplo, el primer trasplante de cara, "una sanidad que, cuando alguien se ponía muy malito en la privada, venía a que le curasen en la pública".

Ha acusado Montero a Moreno de querer convertir la sanidad pública en una sanidad "para pobres, en una beneficencia" que rompa con el modelo de igualdad entre ciudadanos. Ha ocurrido ante la mirada de históricos del partido como una Magdalena Álvarez que reapareció en la esfera pública hace un año en otro mitin de Sánchez o Enrique Linde.

Ha presumido de la sanidad tan "bonita" que construyeron los socialistas en Andalucía, un "orgullo que protagonizaba titulares en ESpaña", y ha asegurado que si gobiernan a partir de las próximas elecciones autonómicas volverán a "demostrar" que es "vanguardia" en el avance tecnológico, la investigación o las "citas a tiempo".

Ha acusado también a Moreno de "enfrentar territorios" con la quita de la deuda, con un "argumentario tramposo, mentiroso" del PP, que la sitúa como un agravio frente a Cataluña y otras comunidades. Montero ha insistido en que esta medida beneficia más a Andalucía que a cualquier otra comunidad y ha defendido que ese ahorro se podría destinar a sanidad, educación, vivienda o lucha contra los incendios.