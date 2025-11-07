Los podólogos andaluces denuncian que de los 34 previstos sólo cuatro se han incorporado al SAS

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía (Copoan) ha alertado de que la cobertura pública de atención podológica en la comunidad sigue siendo claramente insuficiente para atender a las 796.625 personas diagnosticadas de diabetes, según los últimos datos disponibles.

A pesar de que la Consejería de Salud y Consumo se comprometió a incorporar 34 podólogos al Servicio Andaluz de Salud (SAS) antes del 1 de enero de 2026, uno por cada Distrito de Atención Primaria, hasta la fecha "sólo se han sumado cuatro profesionales", lo que refleja, según el Copoan, "una ejecución excesivamente lenta de un compromiso esencial para la salud pública".

El Copoan recuerda que el pie diabético es una de las complicaciones más frecuentes y graves de la diabetes, y que la mayoría de los casos se detectan cuando las lesiones ya están en fases avanzadas, debido a la ausencia de revisiones periódicas en el sistema sanitario público.

En Andalucía, la tasa de amputaciones por pie diabético se sitúa en torno a 22 por cada 100.000 habitantes, mientras que la supervivencia a los cinco años tras una amputación no supera el 40 %. "Son cifras que ponen de manifiesto la urgencia de reforzar la prevención y la atención temprana", subrayan desde el Colegio.

Los podólogos andaluces insisten en que hasta un 85 % de las amputaciones podrían evitarse si los pacientes recibieran una valoración podológica precoz y un tratamiento adecuado.

La Memoria Económica del proyecto de Orden de la Consejería de Salud y Consumo, aprobada el 9 de noviembre de 2023, recogía la creación oficial de la categoría profesional de podólogo dentro del SAS y establecía un calendario progresivo de incorporación: ocho plazas en julio de 2024, trece en enero de 2025 y otras trece en enero de 2026.

Sin embargo, solo cuatro podólogos han sido efectivamente incorporados hasta la fecha, lo que, en palabras del Copoan, "demuestra la lentitud en la puesta en marcha de una medida que sigue siendo meramente teórica si no se dota de recursos humanos reales".

Para la presidenta del Colegio, Rosario Correa, "la creación de la categoría fue un avance histórico, pero no tendrá un impacto tangible hasta que los podólogos estén plenamente integrados en los equipos de Atención Primaria. No basta con reconocer la figura profesional sobre el papel: hay que garantizar su presencia efectiva en los centros de salud".

Cobertura insuficiente para las necesidades de la población

Andalucía cuenta con más de 200 Zonas Básicas de Salud, que engloban numerosos municipios y centros de atención primaria. Incluso si se completara la incorporación de los 34 podólogos previstos, la cobertura seguiría siendo insuficiente para garantizar una atención preventiva y continuada.

"El objetivo debería ser contar con un podólogo por centro de salud, como ocurre con otros profesionales sanitarios, para ofrecer una atención integral y efectiva a las personas con diabetes", añade Correa.

Desde el Copoan se insiste en que la atención podológica no debe considerarse un lujo, sino una herramienta esencial de salud pública. Integrar podólogos en los equipos multidisciplinares de los hospitales y centros de salud permitiría detectar lesiones incipientes, formar a los pacientes en el autocuidado del pie diabético y reducir las complicaciones que hoy derivan en hospitalizaciones prolongadas y amputaciones evitables.

"Cada amputación que se evita no solo mejora la calidad de vida del paciente, sino que también reduce significativamente el gasto sanitario", concluye el comunicado del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía.