El PP redobla sus ataques al PSOE por los ERE pese a la amenaza de querellas

El PP de Andalucía se ha rebelado frente a la "vulgar amenaza" del PSOE-A por las querellas a varios de sus dirigentes por sus palabras tras la revisión de las sentencias de los ERE y ha advertido de que no les van a callar: "El tiempo en el que amedrentaban e imponían la ley del silencio ya pasó".

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, que es uno de los querellados por supuestas injurias y calumnias, ha asegurado en rueda de prensa que en su partido no se van a callar ni asustar, porque la verdad les "ampara" y Andalucía "no olvida" lo que pasó con los ERE.

"Vamos a seguir diciendo la verdad, defendiendo la dignidad y el decoro de Andalucía. No vamos a caer en su red de mentiras, líos, insultos y amenazas", ha dicho.

Ha insistido en que los ERE fueron el mayor caso de corrupción de España y en que se defraudaron 680 millones, según las sentencias de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo.

Ahora, el Tribunal Constitucional, en una "decisión controvertida", lo que pide es que "se vuelva a juzgar a los dirigentes" por si pueden "arañarle unos meses" a sus penas, ha añadido.

"Meter miedo para silenciar"

Ha acusado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de intentar "amedrentar" a responsables del PP con "amenazas y anuncios de querellas", con un "tono desafiante" y el objetivo de "meter miedo para silenciar".

Repullo considera que les acusa de "decir la verdad y no dar por buena su torpe reescritura del caso", algo que, en su opinión, describe "el peor momento" que viven los socialistas andaluces.

"Si por decir la verdad nos presenta una querella, adelante", ha espetado el número dos del PP-A, quien ha lamentado que mientras tanto el PSOE indulta y amnistía a "condenados por corrupción, independentistas y prófugos de la justicia".

Ha indicado que a Espadas, en su propio partido, "cada vez más miembros" le piden que dé un paso al lado, con el ejemplo de la expresidenta andaluza Susana Díaz.

Repullo, que ha detallado que ayer tuvo que explicarle a su mujer e hijos que se querellaban contra él "por no parar de decir la verdad", ha lanzado un mensaje a Espadas: "No me van a callar".

"Deriva demencial"

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado la "deriva demencial" en la que, a su juicio, se ha sumido el PSOE ante la interposición de demandas contra representantes del PP y Vox por supuestas injurias y calumnias en relación a manifestaciones por el caso de los ERE.

"Estamos convencidos de que no van a llegar a ninguna parte", ha señalado Fernández-Pacheco a preguntas de los medios en Almería, donde ha asegurado que las querellas interpuestas por el PSOE, que "solamente habla de lo que pasaba en el PSOE hace 15 años", son "absolutamente infundadas".

Fernández-Pacheco ha criticado las intervenciones del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento este jueves al entender que utilizó su tiempo "única y exclusivamente para defender la acción de los socialistas hace 15 o 20 años al frente de la Junta".

No obstante, cree que esta situación otorga a los andaluces una oportunidad para "comprobar perfectamente los dos modelos que hoy rigen en Andalucía" que, según ha diferenciado, ofrecen el PSOE, "inmerso constantemente en guerras fratricidas intentando lavar su pasado"; y el PP y el Gobierno de Juanma Moreno, "centrado en los problemas de los andaluces en gobernar y en seguir haciendo grande nuestra tierra".

Cuatro querellas

Según han informado fuentes socialistas, se han presentado cuatro querellas, dos de ellas en el juzgado de primera instancia de Madrid y otras dos también en el juzgado de primera instancia de Sevilla, una de las cuales incluye la denuncia particular del líder socialista.

Espadas se había referido a la presentación de esta querellas durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el pleno de la Cámara autonómica, en la pregunta dirigida al presidente del Gobierno regional, Juanma Moreno.

Las dos querellas presentadas por el PSOE andaluz en Madrid son contra el vicesecretario de Coordinación de Política Local del PP, Elías Bendodo, y el vicesecretario general de este partido, Miguel Tellado; y la segunda contra la portavoz de Vox, Pepa Millán.