"El PP teme a María Jesús Montero, no hay día que no hable de ella"

Cada partido tiene sus oráculos, dirigentes con visiones acertadas y testadas a lo largo de su historia y, en el PSOE de Andalucía, José Caballos es uno de ellos. Ex senador, ex portavoz parlamentario, ex secretario provincial de Sevilla, ahora está jubilado. La misma mañana del 28 de febrero de 2012, semanas antes de que comenzase la campaña electoral en la que se preveía que Javier Arenas le ganase con holgura las autonómicas a José Antonio Griñán, Caballos sentenció: "Se nos acaba de aparecer la santísima inmaculada en forma de reforma laboral". Rajoy se había estrenado en Moncloa con una subida de impuestos y una reforma laboral que, en efecto, sentenció para mal las aspiraciones de Javier Arenas como presidente de la Junta.

Hace ahora un año, José Caballos fue la primera persona que le dijo a Juan Espadas, aún secretario general del PSOE-A, que a su proyecto se le estaba acabando el crédito. Fue en una reunión del comité director, cuando aún quedaban algunos meses para las elecciones europeas de 2024, que serían las cuartas consecutivas que el PSOE perdería en Andalucía, su anterior caladero de votos. Semanas después este periodista habló con Caballos, y le preguntó por el posible sustituto. "María Jesús Montero", fue su respuesta. ¿Cómo? María Jesús, repitió.

José Caballos: "Ahora sí hay campaña, el PP lleva días atacándola, ésa es la prueba"

La masa crítica contra Juan Espadas fue de lo pequeño a lo abrumador a lo largo de 2024, el ex alcalde de Sevilla no genera animadversión entre sus opositores, su salida no ha sido la de Susana Díaz, sino la conclusión de un proyecto que se ha ido agotando con el paso del tiempo. Caballos responde hoy: "Con Juan no hubiera habido campaña electoral, porque nadie creía en sus posibilidades como candidato para ganar, con ella sí, y la prueba es lo que le ocurre al PP. ¿Teme o no teme el PP a Montero? La teme porque no hay día que no esté hablando de ella y contra ella".

Las intervenciones en ese comité director, así como el del pasado julio, quedaron en el interior del partido. Pero si en enero sólo fue Caballos, en el del mes de julio, otras tres personas sí le pidieron a Espadas que había llegado el momento de reflexionar, lo que en la jerga interna significa dejar paso a otra dirección. El ex portavoz Mario Jiménez, el ex consejero de Presidencia Manuel Jiménez Barrios y el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, mostraron sus cartas.

Javier Pizarro: "El partido ha elegido a la mejor candidata, es el mejor cartel"

Mario Jiménez mantuvo el silencio hasta octubre, cuando fue uno de los primeros ex dirigentes a solicitar el relevo de modo público, sabedor de que en el PSOE había una masa crítica muy importante a favor del cambio. Si no salieron más voces fue porque entendían que la dirección federal del PSOE, Ferraz, no quería líos en Andalucía hasta después del 41º Congreso Federal.

Javier Pizarro. / Julio González.

Sin embargo, un alcalde, Javier Pizarro, el regidor de Alcalá de los Gazules, se saltó la prudencia, y en una entrevista en este medio ya dio cuenta de la mala situación de la organización. Caballos, Jiménez y Pizarro forman parte de tres generaciones diferentes del partido, son el Antiguo Testamento, los Nuevos Evangelios y La Revuelta, en palabras de otro observador que ha visto la jugada desde fuera. Y es que quienes querían el cambio procedía de distintas familias, provincias, edades y sensibilidades, prácticamente, todos a excepción de la gaditana Irene García, el roteño Felipe Márquez o el granadino Noel López.

"Al final -explica Javier Pizarro-, el partido ha elegido a la mejor candidata que tiene, es la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Hacienda, es nuestro mejor cartel y ella va a ser capaz de aglutinar la unidad". Mario Jiménez lo cuenta así: "Desde ayer, el PSOE de Andalucía ya es una alternativa real y creíble a la derecha de ⁦Moreno, todo ha cambiado en dos meses en la política andaluza: Moreno es un presidente bajo la sombra de la corrupción y Montero ha llegado ⁦a por todas".

Mario Jiménez. / Antonio Pizarro

Ferraz también era consciente de que Juan Espadas no conseguía mejorar las expectativas electorales del partido. Es verdad que la debacle del 28 de mayo, el de las elecciones municipales, no es atribuible al ex alcalde sevillano, sino a Pedro Sánchez, pero el presidente salvó esa situación al exponerse de modo personal a las generales de julio de 2023. Fue desde la dirección federal desde donde surgió el nombre del diputado jiennense Juan Francisco Serrano. Mano derecha del secretario de Organización, Santos Cerdán, Serrano ha hecho su carrera política en el Congreso y en Ferraz, es uno de los valores del nuevo PSOE, pero algunos lo consideraban inexperto aún.

El PSOE de Sevilla, que ha sido el aval de Espadas hasta última hora, no se oponía al relevo, aunque hubiera preferido conducirse de otra manera. El hecho de que Montero sea de la agrupación centro de Sevilla capital ha ayudado a la unidad en la comunidad, aunque el secretario de Jaén, Francisco Reyes, ya le comunicó el 21 de noviembre a su homólogo sevillano, Javier Fernández, que Juan Francisco Serrano no iba a presentar su candidatura.