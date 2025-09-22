El presidente del TSJA advierte: "La sociedad tiene la sensación de que el narcotráfico va a más"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido este lunes de que entre la sociedad existe una "sensación de impunidad" en relación al narcotráfico, frente a lo que ha abogado por implementar los medios "preventivos" con los que puedan contar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los medios legislativos.

Así lo ha manifestado el presidente del Alto Tribunal andaluz en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que, a la pregunta de si "tiene la sensación de que el narcotráfico va a más en Andalucía", ha respondido que quien cree que tiene esa sensación es "la sociedad", y en este escenario "hay que plantearse el problema que está yendo a más".

De este modo, ha alertado de que "hay una capa de la sociedad, gente joven, que se está incorporando a estas redes" del narcotráfico "siempre por el 'petaqueo', por el transporte, porque reciben un dinero que es muy fácil", y frente a ello considera que "hay que plantearse los medios preventivos, los mejores medios" para "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también la propia legislación para que no haya una sensación de impunidad".

En esa línea, Del Río ha defendido que "si hay que reformar todo lo relacionado con lo que se llama el 'petaqueo', porque sabemos que hay un fallo legislativo y hay que reformarlo, para eso tenemos un poder legislativo, para que se haga y cuanto antes", y "si vemos que las penas relacionadas con el hachís no están proporcionadas, porque ahora mismo el hachís puede tener, y se comenta que está mucho más potenciado ahora mismo, y no es una droga 'blanda', como antes se decía, habrá que replantearse todo ese tema".

El presidente del TSJA ha argumentado en ese punto que "hay muchos proyectos legislativos que pueden entrar en el Parlamento, y se puede hacer sin problema, basta con que haya voluntad", pero "el problema" ahora "es que la justicia no forma parte de un consenso político, y todo, absolutamente todo, entra en la contienda política", ha lamentado antes de subrayar que "la división de los partidos políticos se traslada también en ese ámbito", y "no hay forma de consensuar grandes reformas o grandes temas".

Pérdida de moderación institucional

En esa línea, el presidente del alto tribunal andaluz ha sostenido que "se ha perdido la moderación institucional, un poco ese respeto mutuo entre quienes representan distintas instituciones o poderes del Estado", algo que ha enmarcado en "la situación del país tan polarizado" como, a su juicio, es actualmente España, y "donde automáticamente no se respeta otra opinión, otra forma de ser".

A la pregunta de si le "preocupa" que la ciudadanía no confíe en la justicia, Del Río ha respondido que sí, y al respecto ha apuntado que hay "un dato objetivo", y es que "la justicia ahora mismo es lenta, está colapsada y tiene una crisis de confianza" en la que "tenemos que trabajar internamente" para "mejorar nuestro trabajo" y, "por así decirlo, nuestras necesidades, los medios que tenemos".

Dicho esto, ha puntualizado que "también tiene que mejorar la clase política, los partidos políticos, con consenso en la justicia, en los temas cruciales de justicia, en la reforma y también en cuanto a la crítica a la actuación" de dicho poder, desde la premisa de que "una crítica indiscriminada", basada en la idea de que "los jueces actúan por otros intereses que no sean exclusivamente el cumplimiento de la ley, es erróneo" y, además, con ella "la sociedad manda un mensaje muy malo".

A la pregunta de "qué hay que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía", el presidente del TSJA ha respondido que "tenemos que creernos cuál es nuestro papel en la sociedad, cuál es el papel del poder legislativo, del judicial y del ejecutivo". Se trata, ha abundado, de "creernos el papel que tenemos".

"Se puede criticar, se puede no estar de acuerdo", porque "los jueces no lo hacen todo bien", pero algunas críticas, según la forma en la que se realizan, "no hacen ningún beneficio", y "lo que hacen es posicionar a los ciudadanos a favor o en contra, y creer que no hay una justicia digna de confianza", cuando "sí la hay", según ha argumentado el presidente del TSJA para concluir.