Los Presupuestos de la Junta vuelven a batir su récord de gasto

El Presupuesto de la Junta para el año 2025, que se enviará al Parlamento la próxima semana, mantiene el mismo esfuerzo inversor del año anterior, con una cifra quese superará los 5.500 millones de euros. En su conjunto, el total del gasto del Gobierno andaluz será superior a los 47.000 millones de euros, por lo que crecerá respecto a 2024, que de por sí fue el año de mayor volumen de la historia. Con un crecimiento económico previsto del 2,4% del PIB, el aumento previsto de los ingresos está garantizado por el crecimiento de la recaudación.

Las cuentas de la Junta volverán a marcar un récord en 2025. Si en 2024 se alcanzó un gasto de 46.753 millones de euros, ahora se sobrepasarán los 47.000 millones, y además se mantendrá la cifra inversora. Las consejerías de Agricultura y la de Fomento son las de mayor capacidad en inversión, aunque volverán a ser las de Sanidad y Educación la que acaparen la mayor parte del Presupuesto.

Como consecuencia de la Gran Recesión, la inversión de la Junta se mantuvo por debajo de los 4.000 millones de euros entre los años 2012 a 2022, incluso llegó a bajar de los 3.000 millones en algún ejercicio. Desde 2023 ha venido subiendo con incrementos importantes, por lo que en 2025 se aspira a mantener la cifra del año pasado en lo que supone una tendencia de estabilidad.

El Gobierno andaluz aprobará el proyecto de Presupuestos el próximo martes, y será entonces cuando lo envíe al Parlamento. Con la mayoría absoluta del PP, las cuentas pasará este trámite sin ningún contratiempo. La reducción de impuestos del ejercicio se reduce a unas deducciones por compra de vivienda en el IRPF que, según cálculos de la Junta, se traducirá en un impacto de siete millones de euros. El aumento de las declaraciones por grandes patrimonios cubrirá ese pequeño descenso. De todos modos, la mejoría de los ingresos proviene de la buena marcha de la economía y, por tanto, de un aumento de la recaudación en general.

El proyecto sostiene que Andalucía tiene una pérdida anual de 1.500 millones de euros al no haberse reformado el Sistema de Financiación Autonómica, lo que da lugar a agravios con otras comunidades. No obstante, se especifica que este límite de capacidad de ejecución "no estará directamente vinculada a la prestación de servicios fundamentales". Es decir, no se tocarán, sino que probablemente aumentarán los gastos en sanidad y educación, que son los principales apartados del Presupuesto. En el proyecto se critica que aún no se conozcan las reglas fiscales que debe aprobar el Gobierno, y que está relacionado con la falta de consenso en el Congreso para sacar adelante las cuentas de 2025.