"En el primer semestre de 2025 se ha duplicado el consumo de tabaco no doméstico con respecto al mismo período de 2024"

El presidente de Altadis-Imperial Brands, Jerome du Chaffaut, ha abierto el X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, que ha tenido lugar este jueves en La Línea de la Concepción. En su intervención ha incidido en la lacra que supone el contrabando de tabaco para la sociedad y en las peligrosas cifras de este primer semestre en España.

"Este tipo de consumo de tabaco nop doméstico se disparó cinco puntos porcentuales, alcanzando el 10,2%, frente al 5,2% registrado en el mismo periodo de 2024. Las cifras suponen un fraude de unos 467 millones de euros para las arcas públicas", señaló. Asimismo, añadió que detrás de este fenómeno está también el tema de las fábricas ilegales de tabaco que suponen también una amenaza contra la salud pública, pero que gracias a las fuerzas de seguridad del estado se van desmantelando cada año.

Chaffaut incidió además en la importancia de la región andaluza y, en concreto, del campo de Gibraltar en esta problemática del contrabando. De hecho, señaló que según los datos más recientes de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS) de IPSOS, en Algeciras, el 96% de las cajetillas recogidas no contaban con el precinto oficial. Por tanto, el presidente de Altadis-Imperial Brands, señaló que la zona es "un enclave estratégico y crucial en la lucha contra el contrabando de tabaco, y por ello hemos querido celebrar este X Congreso aquí, en La Línea de la Concepción".

Entre las claves de la lucha contra el contrabando de tabaco, "que supone una amenaza real para la sociedad", du Chuffaut señaló la importancia de la colaboración entres las fuerzas y cuerpos de seguridad, la judicatura y la sociedad en general para combatir este problema. "El acuerdo con Gibraltar va a tener mucha importancia en este sentido", concluyó.